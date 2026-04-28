ラ・リーガ 25/26の第32節 エスパニョールとレバンテの試合が、4月28日04:00にステージ・フロント・スタジアムにて行われた。

エスパニョールはエドゥ・エスポジト（MF）、キケ（FW）、ペレ・ミジャ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレバンテはパコ・コルテス（FW）、カルロス・エスピ（FW）、パブロ・マルティネス（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

58分、エスパニョールは同時に2人を交代。ラモン・テラツ（MF）、シリル・ヌゴンジュ（FW）に代わりロベルト・フェルナンデス（FW）、ティリス・ドーラン（MF）がピッチに入る。

60分、レバンテは同時に2人を交代。パコ・コルテス（FW）、ユーゴ・ラグーバー（MF）に代わりイケル・ロサーダ（FW）、ケルビン・アリアーガ（MF）がピッチに入る。

69分、エスパニョールが選手交代を行う。ペレ・ミジャ（MF）からアントニウ・ロッカ（FW）に交代した。

72分、レバンテは同時に2人を交代。カルロス・エスピ（FW）、パブロ・マルティネス（MF）に代わりエタ・エヨング（MF）、カルロス・アルバレス（MF）がピッチに入る。

85分、エスパニョールは同時に2人を交代。キケ（FW）、ウルコ・ゴンサレス（DF）に代わりチャールズ・ピッケル（MF）、ポル・ロサーノ（MF）がピッチに入る。

86分、レバンテが選手交代を行う。ビクトル・ガルシア（DF）に代わりタイ・アベド（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

88分にエスパニョールのポル・ロサーノ（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

ここで後半終了。0-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、0-0のスコアレスドローという結果になった。

なお、エスパニョールは71分にエドゥ・エスポジト（MF）に、またレバンテは70分にパブロ・マルティネス（MF）、73分にマティアス・モレノ（DF）、78分にエタ・エヨング（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-28 06:10:13 更新