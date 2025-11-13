SPORTS DATA and ARTICLE
-
園田彩乃、背中ざっくり開いた“キャミソール＆ショーパン”姿にファン熱狂 トレーニング風景に「ナイスバディっす」「こっち向いて下さい」
女子プロテニス選手の園田彩乃（30）が11月9日、Instagramを更新。トレーニング中の写真を公開した。 「身体づくり」と投稿されたのは、髪…
-
【ゴルフ速報】 アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン 1日目
大会名：アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン期間：11/13～11/16コース：ペリカンGCヤード：6349パー：70 試合の…
-
「パパと一緒でいいお顔」大谷＆デコピンの貴重な2ショットにMLB公式がキュン「今日一番の癒し」
MLBは11月8日、日本公式Xを更新。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）と愛犬・デコピンのオフショットを公開した。 「今日一番の癒…
-
上原浩治氏、“推し女子プロゴルファー”の3年ぶりVに歓喜！笑顔2ショットにファンも感動「本当に良かった」「茨城県の星です」
元プロ野球選手の上原浩治氏（50）は11月10日、Instagramを更新。女子プロゴルファーの畑岡奈紗（26）との2ショット写真を公開した。 畑岡…
-
【テニス速報】 ATPファイナルズ 第5日 カルロス アルカラス vs ロレンツォ ムゼッティ
ATPファイナルズ大会期間：2025年11月9日～2025年11月15日開催地：イタリア トリノコート：ハード（室内）結果：[カルロス アルカ…
-
【テニス速報】 ATPファイナルズ 第5日 ジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプール vs マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス
ATPファイナルズ大会期間：2025年11月9日～2025年11月15日開催地：イタリア トリノコート：ハード（室内）結果：[ジュリアン キャ…
-
【テニス速報】 ATPファイナルズ 第5日 テイラー フリッツ vs アレックス デミノール
ATPファイナルズ大会期間：2025年11月9日～2025年11月15日開催地：イタリア トリノコート：ハード（室内）結果：[テイラー …
-
【ゴルフ速報】 DPワールド ツアー選手権 1日目
大会名：DPワールド ツアー選手権期間：11/13～11/16コース：アースCヤード：7706パー：72 試合の詳細デ…
-
【テニス速報】 ATPファイナルズ 第5日 ケビン クラビーツ / ティム プエッツ vs シモーネ ボレリ / アンドレア ババソリ
ATPファイナルズ大会期間：2025年11月9日～2025年11月15日開催地：イタリア トリノコート：ハード（室内）結果：[ケビン クラビ…
-
【NBA試合速報】2025年11月13日（木） ロサンゼルス・クリッパーズ vs デンバー・ナゲッツ
ロサンゼルス・クリッパーズ vs デンバー・ナゲッツ日付：2025年11月13日（木）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終…
-
【NBA試合速報】2025年11月13日（木） サクラメント・キングス vs アトランタ・ホークス
サクラメント・キングス vs アトランタ・ホークス日付：2025年11月13日（木）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコ…
-
【NBA試合速報】2025年11月13日（木） オクラホマシティ・サンダー vs ロサンゼルス・レイカーズ 八村 塁は13得点、1アシスト、5リバウンド
オクラホマシティ・サンダー vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2025年11月13日（木）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City…
-
【プレイバック】大谷翔平、日本人初の快挙！4試合連続ホームラン 2025年7月23日（水） MLB ドジャース vs ツインズ
※この記事は2025年7月23日に公開した記事を再編集した内容です。 ドジャースの大谷翔平は、7月23日のツインズ戦に2番・指名打者で先発出場し…
-
【NBA試合速報】2025年11月13日（木） ダラス・マーベリックス vs フェニックス・サンズ
ダラス・マーベリックス vs フェニックス・サンズ日付：2025年11月13日（木）開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）最終…
-
【NBA試合速報】2025年11月13日（木） サンアントニオ・スパーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ
サンアントニオ・スパーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2025年11月13日（木）開催地：フロスト・バンク・センタ…
-
【NBA試合速報】2025年11月13日（木） ヒューストン・ロケッツ vs ワシントン・ウィザーズ
ヒューストン・ロケッツ vs ワシントン・ウィザーズ日付：2025年11月13日（木）開催地：トヨタ・センター（Houston）最終スコア：…
-
【NBA試合速報】2025年11月13日（木） ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2025年11月13日（木）開催地：スムージ&#…
-
【NBA試合速報】2025年11月13日（木） マイアミ・ヒート vs クリーブランド・キャバリアーズ
マイアミ・ヒート vs クリーブランド・キャバリアーズ日付：2025年11月13日（木）開催地：カセヤ・センター（Miami）最終ス…
-
【NBA試合速報】2025年11月13日（木） ボストン・セルティックス vs メンフィス・グリズリーズ
ボストン・セルティックス vs メンフィス・グリズリーズ日付：2025年11月13日（木）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・…
-
【NBA試合速報】2025年11月13日（木） ニューヨーク・ニックス vs オーランド・マジック
ニューヨーク・ニックス vs オーランド・マジック日付：2025年11月13日（木）開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New …