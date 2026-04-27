肉とチーズのぶつかり稽古！総重量約660gの「二代目ベビーボディーバーガー」バーガーキングより登場

株式会社ビーケージャパンホールディングスが展開するバーガーキングは、公益財団法人日本相撲協会とのコラボレーション商品第二弾として、「二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）」を5月1日より期間限定で発売します。

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■ ビーフ5枚、チーズ8枚が重なる「横綱級」のボリューム

バーガーキングがスポンサーとして応援している日本の国技「大相撲」とのコラボバーガーが、昨年に引き続き今年も登場。

今回発売される「二代目ベビーボディーバーガー」は、ブランド自慢の直火焼き100%ビーフパティを惜しげもなく5枚重ね、さらにスモーキーなベーコン4枚とコクのあるチェダーチーズ8枚をサンドした大迫力の商品です。

味のアクセントとしてピクルスとフレッシュなオニオンを加え、ケチャップとマスタードで仕上げられているとのこと。総カロリーは驚異の1856kcal、総重量は661gに達し、まさに肉とチーズが激しくぶつかり合う「横綱級」の超大型チーズバーガーとなっています。

■ 食べる際は「ハーフカット」での注文がおすすめ

価格は単品が2890円で、フレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いたセットが3190円（いずれも税込）。購入特典として、単品またはセットを1つ購入するごとに、数量限定の「オリジナルステッカー」が1枚提供されます。

あまりのボリュームゆえにどうやって食べればいいか迷ってしまいそうですが、公式からは注文時に「ハーフカット」とオーダーする方法が推奨されています。レジカウンターで伝えると半分にカットして提供されるため、持ちやすくなり、肉汁たっぷりの中心部分から美味しく食べることができるとのことでした。

「二代目ベビーボディーバーガー」は、一部店舗（東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店）を除く全国のバーガーキングで販売。バーガーキングファンはもちろん、大相撲ファンにとっても見逃せない、胃袋の限界に挑むような重量級の一品となりそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042712.html