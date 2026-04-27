大阪・西成で見つけた、高級食材を使った“豪華過ぎる鍋”のお値段は……？ 「なるみ・岡村の過ぎるTV」では、ミステリー過ぎる“神コスパ”グルメに迫った。

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食い倒れの街大阪。庶民的な食文化が発展したこの街に、多くあるのが“神コスパ”グルメ。物価高騰が叫ばれる今、なぜ神コスパが実現できるのか？ 大阪のなかでも、安くて美味いディープなグルメであふれる“神コスパの聖地”西成でその秘密に迫った。

「居酒屋いろは」は、40年以上の寿司職人歴をもつ店主が切り盛りする情緒あふれるお店。新鮮な食材を活かした料理はどれも絶品で、なおかつ神コスパ。新鮮な刺身盛り合わせはなんと400円で、アワビの刺身は500円、ズワイガニも1杯500円と高級食材ですら西成価格だった。

お店で最も高額なメニューだという「いろは鍋」は、愛媛県産の真鯛や兵庫県赤穂産の牡蠣をはじめ、豪華な食材が惜しげもなく盛り込まれている。お客さんの半数がオーダーするという鍋は果たしていくらなのか、岡村＆なるみチームと、声優・俳優の宮野真守＆WEST.の神山智洋チームに分かれ、価格当てに挑戦することになった。

さらに、某番組で“ゴチバトル”の経験がある宮野の発案で、負けた方が全額を支払うことに。

スタジオで試食した4人は、その本格的な味に舌鼓。思わず「めちゃくちゃ美味い……」と目を丸くした岡村は、「東京（の値段）でバグってもうてんねんな」と悩ましい表情を見せる。

そして2組が予想した金額は…

宮野＆神山ペアが800円なのに対し、岡村＆なるみペアは倍の1600円予想。お互い「えっ！」と驚くが、なるみと岡村は「こんだけ入ってんで！」「おっちゃんもアホやないねんから！」と強気な様子を崩さない。

しかし、正解は「600円」とスタジオもびっくりの価格。出演者たちは「もっと安い！」「嘘やろ！」と大騒ぎだった。

予想を外した岡村＆なるみの自腹が決まったが、想像を超える神コスパに岡村も「払うけどね」と笑ってしまう。

宮野は「番組違うけど、ゴチになります」と締め、スタジオの笑いを誘った。

なお、西成に加え守口、京橋でも発見した神コスパグルメの数々は、4月20日放送のバラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）で紹介された。

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