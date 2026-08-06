ABCマガジン
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平成ノブシコブシ吉村、韓国での過酷体験明かしスタジオ騒然！ 日本とまったく違う環境にかまいたち絶叫「怖えー！」
韓国のバラエティ番組に出演した平成ノブシコブシ・吉村崇が、日本とはまったく異なる収録事情を明かした。1時間番組とは思えない収録時間に共演者た…
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“黒すぎるシェフ”たいめいけん茂出木さん登場！ DAIGOのちょっとしたミスも“黒い笑顔”でカバー
©ABCテレビ 日々の献立の悩みを、DAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所 ～きょうの献立 何にする？～ 」。番組5年目を…
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悪質“ながら運転”「これは過失ではない」大切な家族を奪われた遺族が訴えるも…厳罰化に立ちふさがる壁
車の運転中にスマホを操作するなど、大きな事故につながりかねない「ながら運転」。去年の死亡・重傷事故は過去10年で最多となりました。厳罰化に向け…
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“微笑みの剛腕”1回戦で散る…聖隷クリストファー髙部陸投手、笑顔も涙止まらず「最後は楽しんで終わりたかった」
「夏の甲子園」こと第108回全国高等学校野球選手権大会2日目となる8月6日、1回戦第2試合で聖隷クリストファー（静岡）は佐野日大（栃木）と対戦…
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近鉄奈良・40歳女性店長「頭頂部の地肌が透けて…」悩みを解決したプチプラのベストバイコスメ
奈良県は全国屈指のかき氷の聖地とも言われ、40店舗を超える名店がズラリ。そこでお笑いコンビ・天才ピアニストは、近鉄奈良駅のかき氷の人気店を巡り…
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高校ダンス部日本一を決定する「DCC」決勝大会進出校36チームが決定！ 8/26にダンスの聖地・東京ガーデンシアターで開催
エイベックス・エンタテインメント株式会社と朝日放送テレビ株式会社が主催する、高校ダンス部日本一を決定する第14回全国高等学校ダンス部選手権（以…
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『相席食堂』THE SECOND王者トット多田、涙腺崩壊…相方から飛び出した本音に情緒ボロボロ「俺がやりたい相席食堂はこんなのじゃなかった」
『THE SECOND～漫才トーナメント～2026』王者のトットが、バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に登場。10年ぶりに2人きりで酒…
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「多古井さん、好きです…」 塩野（齋藤璃佑）から真っすぐに告白された多古井（渡部秀）は、なぜか“イヤじゃない”ことに戸惑いを隠せない！
©ABC 発行部数15万部突破！大人気BLコミックが奇跡の実写化！『キスは捜査のあとで』 W主演の渡部秀・齋藤璃佑が、38歳の愛され人情派刑事…
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『探偵！ナイトスクープ』「虫の匂いはアロマ」虫の匂いを嗅ぐことで幸せを感じる!? 虫の匂いフェチの女
視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる…
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自己最速146キロで後輩に見せたエースの背中…札幌日大・石川瑛二朗投手が空を見上げた理由
「夏の甲子園」こと第108回全国高等学校野球選手権大会初日となる8月5日、1回戦第1試合で札幌日大（南北海道）は仙台育英（宮城）と対戦した。札幌日…
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「新婚さんいらっしゃい！」 世界一周旅行で3度も出会い、飲みすぎて記憶をなくした夜に超展開…！？ 長崎県五島列島の奈留島に移住して居酒屋を営む、元市役所職員と元看護師！
8月9日（日）からの「新婚さんいらっしゃい！」がお届けするのは、日本各地の美しい島や、自然豊かな村で新しい人生を歩み始めた新婚さんを訪ねる4週…
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『探偵！ナイトスクープ』料亭顔負けのクオリティー!? 酔っぱらった時に作った“奇跡のだし巻き卵”をもう一度作りたい…！
視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる…
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ジョックロック初ラジオイベントレポ 新曲披露からママタルトとのハガキ職人秘話、「蟲毒王」決戦まで
©️ABCラジオ ラジオ開始から1年4ヶ月、ジョックロック（福本ユウショウ、ゆうじろー）にとって初となるラジオイベントが開催され…
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玉森裕太＆森川葵らが浴衣で登壇！あの強烈なセリフはまさかのアドリブ!? ドラマ『マイ・フィクション』ファンイベントレポート！
「記憶を消してもう⼀度最初から⾒たいドラマ」ってありませんか？ 現在放送中の「マイ・フィクション」も、まさにそんな作品としてオ…
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「ポツンと一軒家」12年前「大改造!!劇的ビフォーアフター」でリフォームした高知の家を再訪。7歳で親がいなくなった3姉弟の激動の物語
衛星写真でみつけた謎の一軒家の実態を徹底調査する番組「ポツンと一軒家」（ABCテレビ）。8月2日（日）の放送回では、高知県のポツンと一軒家を訪れ…
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熊本市で40.3℃…猛暑でも避難所の体育館約8割に冷房なし…日本の現状に専門家「人権侵害レベル」
命が助かり、避難所へたどり着いても安心とは限らない。猛暑が続く熊本では、避難先となる体育館の多くに冷房がないという。さらに、日本の避難生活に…
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「マシッソヨ！」と言うはずが痛恨のミス！？ DAIGOがとっさ放った韓国語コメントに、韓国出身ゲストが冷静ツッコミ！
8月3日（月）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが“韓国語”で放っ…
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約10年後に南海トラフ巨大地震は「必ず来る」 被害は東日本大震災の15倍…専門家断言「人生のスケジュールに入れて」
南海トラフ巨大地震は、いつ起きるかわからない遠い未来の話ではないという。地震・火山専門家の鎌田浩毅氏が発生時期や想定される被害を解説し、私た…
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祖父母に支えられ、父が届かなかった甲子園へ…春の徳島大会を制した海部高校エース、2年半見守った祖父へ涙の手紙
父が果たせなかった甲子園出場を目指し、実家の京都を離れて徳島・海陽町で祖父母と暮らしてきた徳島県立海部高校の西宮功貴投手。家族の支えを受けて…
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ナイナイ岡村、顔面蒼白…“妻に言ってはいけないNGワード”でなるみガチ説教
岡村隆史（ナインティナイン）が、家事をめぐる妻の不満に夫側の立場から切実な思いを吐露。しかし、“言われればやる”という男性陣の主張に、なるみ…