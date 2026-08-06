熊本市で40.3℃…猛暑でも避難所の体育館約8割に冷房なし…日本の現状に専門家「人権侵害レベル」

命が助かり、避難所へたどり着いても安心とは限らない。猛暑が続く熊本では、避難先となる体育館の多くに冷房がないという。さらに、日本の避難生活に…