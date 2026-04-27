北広島駅直結！エスコンフィールドHOKKAIDOホテル北広島駅前に泊まってみた！
待ちに待ったプロ野球の開幕！
そして今年もやってきたエスコンフィールドHOKKAIDO！
白熱の試合と球場グルメを存分に楽しみ、ファイターズ勝利の余韻に浸りながら球場を後に。次に向かったのはこの日のもうひとつのお楽しみで、試合の興奮をそのまま持ち帰ることができるような宿泊施設「エスコンフィールドHOKKAIDOホテル北広島駅前」。北広島駅直結の商業施設「トナリエ北広島」の4階から上にある宿泊施設で、全158の客室の中には、エスコンフィールドを望む部屋など特別な空間もある。今回は開業約1年を迎えた「エスコンフィールドHOKKAIDOホテル北広島駅前」に初めて宿泊した感想を正直にレビューしていく。
立地は超最高。北広島駅から通路が繋がっていて、雨が降っても濡れない。奥に見えるのがトナリエ北広島で、まずはエレベーターかエスカレーターでフロントがある4階まで上がっていく。
フロントがある4階はファイターズ一色。チームがサヨナラ勝ちしたときの写真や、天井からバットか飾られている。
フロントはセルフチェックイン式だが、ホテルのスタッフもいるため困ったことがあればすぐに聞くことができる。持っている自分の交通系ICカードをルームキーとして使うことができるのも便利だった（ルームキーカードをもらうこともできる）。
事前に支払いを済ませていたが、今回の料金は1泊で3万5500円。安い金額ではないため、部屋に対するハードルも上がるが……
ひとりではもったいないくらい広くて綺麗！ベッドの横に洗面所があるちょっとトリッキーな作りではあるものの、十分満足できるクオリティ。そして窓からは……
先ほどまで熱戦を繰り広げていた球場が見える！！！
これはエスコンをつまみに一杯やりたくなってしまう眺望だった。
非常に満足度が高いホテルだったが、いくつか残念ポイントが。それがアメニティのルームウェア。いくつかのアメニティは4階のフロントに置いてあるものを自分で取って行かなければならず、ルームウェアもそのうちのひとつ。それに気づかず夜にシャワーを浴びる直前に4階へ取りに行くと、なんとルームウェアが無くなっていた！
スタッフに聞くと、ルームウェアは数に限りがあるため早い者勝ちだそう。1枚で良いから貸してもらえないのか聞くと、裏から出してきてくれたが、これがもし本当に全部貸し出されていたらルームウェア用の服を持ってきていなかったため困ってしまっていた。次に宿泊する際は自分で用意しておいた方が安全かもしれない。
またチェックイン前に荷物を預けることもできないのも残念だった。一応4階のフロントにセルフラゲッジスペースがあるものの、コインロッカーのようなものではなく、ワイヤーで荷物をとめて置いておけるスペースがあるのみで、セキュリティ面で不安があったため利用しなかった。遠征で利用する人も多いと思うので、ぜび荷物の預かりサービスは実施してほしいと思う。
とはいえ全体的には非常に満足度が高いホテルだった。もう少しお安くなるとありがたいが……また観戦の際には利用したいと思う。
（Written by 大井川鉄朗）
そして今年もやってきたエスコンフィールドHOKKAIDO！
白熱の試合と球場グルメを存分に楽しみ、ファイターズ勝利の余韻に浸りながら球場を後に。次に向かったのはこの日のもうひとつのお楽しみで、試合の興奮をそのまま持ち帰ることができるような宿泊施設「エスコンフィールドHOKKAIDOホテル北広島駅前」。北広島駅直結の商業施設「トナリエ北広島」の4階から上にある宿泊施設で、全158の客室の中には、エスコンフィールドを望む部屋など特別な空間もある。今回は開業約1年を迎えた「エスコンフィールドHOKKAIDOホテル北広島駅前」に初めて宿泊した感想を正直にレビューしていく。
フロントがある4階はファイターズ一色。チームがサヨナラ勝ちしたときの写真や、天井からバットか飾られている。
フロントはセルフチェックイン式だが、ホテルのスタッフもいるため困ったことがあればすぐに聞くことができる。持っている自分の交通系ICカードをルームキーとして使うことができるのも便利だった（ルームキーカードをもらうこともできる）。
事前に支払いを済ませていたが、今回の料金は1泊で3万5500円。安い金額ではないため、部屋に対するハードルも上がるが……
ひとりではもったいないくらい広くて綺麗！ベッドの横に洗面所があるちょっとトリッキーな作りではあるものの、十分満足できるクオリティ。そして窓からは……
先ほどまで熱戦を繰り広げていた球場が見える！！！
これはエスコンをつまみに一杯やりたくなってしまう眺望だった。
非常に満足度が高いホテルだったが、いくつか残念ポイントが。それがアメニティのルームウェア。いくつかのアメニティは4階のフロントに置いてあるものを自分で取って行かなければならず、ルームウェアもそのうちのひとつ。それに気づかず夜にシャワーを浴びる直前に4階へ取りに行くと、なんとルームウェアが無くなっていた！
スタッフに聞くと、ルームウェアは数に限りがあるため早い者勝ちだそう。1枚で良いから貸してもらえないのか聞くと、裏から出してきてくれたが、これがもし本当に全部貸し出されていたらルームウェア用の服を持ってきていなかったため困ってしまっていた。次に宿泊する際は自分で用意しておいた方が安全かもしれない。
またチェックイン前に荷物を預けることもできないのも残念だった。一応4階のフロントにセルフラゲッジスペースがあるものの、コインロッカーのようなものではなく、ワイヤーで荷物をとめて置いておけるスペースがあるのみで、セキュリティ面で不安があったため利用しなかった。遠征で利用する人も多いと思うので、ぜび荷物の預かりサービスは実施してほしいと思う。
とはいえ全体的には非常に満足度が高いホテルだった。もう少しお安くなるとありがたいが……また観戦の際には利用したいと思う。
（Written by 大井川鉄朗）