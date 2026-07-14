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「熱々×うま辛」で夏バテ対策！ 冷たいものに偏りがちな夏だからこそ食べたい期間限定ドリアに注目
そうめん、冷やし中華、かき氷…。暑い日には、やはりひんやりメニューが食べたくなりますが、同時にピリッとスパイスの効いた料理も恋しくなります。…
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バスケ日本代表の後藤音羽選手が登場 着衣型ウェアラブル製品の量産化に挑む ヤマシンフィルタ ミツフジ
ヤマシンフィルタとミツフジは7月29日、戦略的アライアンス発表会を開催した。ヤマシンフィルタの製造するナノファイバー繊維とミツフジのウェアラ…
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衝撃！元TOKIO・山口達さんがYouTubeチャンネルを開設！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像は公式YouTube「山口達也チャンネル」よりどうも！エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。おどろきのエンタメ情報が入っ…
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韓国・慶州 世界遺産の歴史都市にある「スターバックス」おすすめ店舗3選
韓国を代表する世界遺産の歴史都市「慶州」には、人気のスターバックスがある。その1つが、「スターバックスコーヒー 慶州大陵苑店」だ。慶州の中心部…
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「動物園→農作物→商品→動物園」へ 川崎で始まった“循環するまちづくり”の新しい挑戦
動物園で生まれた食品残さが堆肥となり、農作物を育て、その農作物がビールや和菓子などの商品へ生まれ変わる。そして、その収益の一部が再び動物園へ…
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【トンデモお金持ち】サッカー未経験の息子をプロクラブに入団させる！？
スペインの優勝で幕を閉じた2026年のサッカー北中米ワールドカップ。世界的な盛り上がりを見せたが、世界にはスケールが規格外のサッカー好きもいる。…
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タイトルに「欠片（かけら）」が入っている曲５選
「欠片（かけら）」という言葉には、不思議な余韻があります。何かが壊れて残った小さな一部分でありながら、その中には元の姿を思い起こさせる記憶や…
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目隠しでガジュマルの木の間を通過できるか？ジョグジャカルタで人気の運試し「マサンギン」
世界には色々な運試しスポットがたくさんあるが、インドネシアのジャワ島からユニークなチャレンジを発見したのでご紹介。インドネシアのジョグジャカ…
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韓国・慶州 世界遺産の歴史都市にある「古墳が見える」絶景カフェへ行ってみた
韓国を代表する歴史都市「慶州」は、日本人にも人気の旅行先である。朝鮮三国時代の「新羅」の首都だった場所で、中心部そして郊外に見どころが点在し…
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独特すぎて滅！M!LK・山中柔太朗さんのYouTubeチャンネルがおもしろいゾ！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像は「劇場版 じゅうたろう」公式YouTubeよりどうも！エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。とんでもないエンタメ情報が入…
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1単語ずつギャラが発生する！？“ベトナムの山寺宏一”的な超人気声優を見つけた！
ベトナム・ホーチミンを拠点に活動しているトラン・ティエン・チュン（Tran Thien Trung）さん。現在はベトナム国内で絶大な人気を誇る声優として知ら…
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タイトルに「海岸」が入っている曲５選
「海岸」という言葉には、どこか物語を感じさせる響きがあります。打ち寄せる波の音、潮風の匂い、水平線の向こうへと続く広い空。海と陸が出会うその…
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フライパンをひっくり返して直火で焼く？ジャカルタのオムレツ
世界には露店で食べられるグルメがたくさんあるが、インドネシアから歴史あるストリートフードを発見したのでご紹介。ジャカルタの露店で職人のおじさ…
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韓国・仁川空港から慶州へ！ 「高速バス」4時間半の旅を体験
韓国の空の玄関口、ソウルの仁川国際空港は、日本からの発着便がとても多く、地方空港からも便がある。その仁川空港から、韓国の地方都市へ行くのに、…
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伝説を見逃すな！山下達郎さんのライブムービーが再上映されるゾ！（雑学言宇蔵のエンタメ雑学）
画像は「山下達郎 Tatsuro Yamashita」公式YouTubeよりどうも！エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。とんでも…
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砂の上でボールを奪い合う？砂漠のホッケー
世界にはユニークな競技がたくさんあるが、北アフリカのチュニジアから驚きのスポーツを発見したのでご紹介。チュニジア南部で人気のスポーツ「アル・…
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世界で唯一！？1100℃の溶岩を使ったショーが見られるアイスランドのバー！
画像は「Lava Show」公式YouTubeチャンネルの動画よりアイスランドならではの大自然を、安全に、しかも間近で体感できる場所が、レイキャビクにあるバ…
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「憂鬱」がタイトルに入った曲５選
「憂鬱」という言葉には、どこか重たく沈んだ印象があります。しかし、その感情は決して特別なものではなく、誰もが一度は経験したことのある心の揺ら…
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熱海観光でホッと一息つけるスポット「熱海さとり本店 おこいちゃ茶房」がオープン おだんごとお濃茶を楽しめる甘味処
7月4日、熱海にお濃茶スイーツ専門店「熱海さとり本店おこいちゃ茶房」がオープンした。熱海市内で「熱海さとり本店」がオープンするのは3店目だ。…
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【韓国】 前代未聞の「スターバックス」炎上そして不買運動、その直後に訪れてみると・・・
韓国の「スターバックス」が2026年5月、ネット上を中心に“炎上”した。その理由は、1980年に起きた光州事件（5・18民主化運動）を想定させる「タンク…