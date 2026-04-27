GWはいかがお過ごしでしょうか。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【GW 高速道路 渋滞予測2026】混雑するのはどこ？ 東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 4月25日～5月6日】

□下り：5月2日・5月3日

□上り：5月4日・5月5日

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。

▼4月28日はどこが混む？

▼4月29日はどこが混む？

▼4月30日はどこが混む？

▼ 5月1日はどこが混む？

▼ 5月2日はどこが混む？

▼ 5月3日はどこが混む？

▼ 5月4日はどこが混む？

▼ 5月5日はどこが混む？

▼ 5月6日はどこが混む？

「渋滞予想」4月28日（火）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東京外環状自動車道

〈外回り〉

・戸田東IC→草加IC 川口東IC付近 10キロ

〈内回り〉

・川口中央IC→和光北IC 新倉PA付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・圏央鶴ヶ島IC→入間IC 狭山PA付近 10キロ

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□中央自動車道

〈下り〉

・高井戸IC→国立府中IC 府中BS付近 10キロ

〈上り〉

・国立府中IC→高井戸IC 高井戸出口付近 10キロ

・上野原IC→八王子JCT 小仏TN付近 10キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

〈上り〉

・横浜青葉IC→東京IC 東京IC付近 10キロ

・伊勢原JCT→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 10キロ

「渋滞予想」4月28日（火）はどこが混む？【関西】

【画像】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・京都南IC→大津IC 大津IC付近 10キロ



□阪神高速道路

・芦屋合流付近（大阪方向） 10キロ

・大浜合流付近（大阪方向） 10キロ

・湊川合流付近（姫路方面） 10キロ