RSK山陽放送
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【母子感染症のリスク】唾液や尿を介して感染することが多い「サイトメガロウイルス」生ハムやローストビーフなど ″加熱が不十分な肉″ から感染「トキソプラズマ症」など 岡山大学病院が啓発漫画を公開
岡山大学病院小児科と産科婦人科が、妊婦と赤ちゃんを感染症から守るための啓発活動の一環として、母子感染症予防に関する啓発漫画を制作しました。 …
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【甲子園】春夏連続出場の英明、センバツ超え「ベスト4」へ！あす（8日）関東第一と初戦激突【香川】
目標はセンバツを超え「ベスト4」 夏の甲子園、いよいよ香川・岡山の代表校がこの土日に登場します。あす（8日）は、春夏連続の甲子園出場を決めた英…
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韓国の富川市と台湾の新竹市の中高生16人が就実高校・中学校を訪問 2006年から続く交流事業 いっしょに過ごす夏
海外の文化や魅力に触れてもらおうという取り組みです。岡山市の中高生が、台湾と韓国にある姉妹都市から訪れた生徒たちと交流しました。 【写真を見…
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【甲子園】「昨年、一昨年の借りを返す」目標のベスト8入りへ意気込む岡山学芸館 兄から託された”バッティンググローブ”をパワーに【岡山】
夏の甲子園、岡山代表は、3年連続で出場を決めた岡山学芸館高校です。 【写真を見る】【甲子園】「昨年、一昨年の借りを返す」目標のベスト8入りへ意…
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まだ間に合う！夏の夜を彩るエリアのおススメお出かけスポット【岡山・香川】
まだ予定を決めていないという方にもおすすめの、エリアのおでかけスポットを紹介します。 【写真を見る】まだ間に合う！夏の夜を彩るエリアのおスス…
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STU48のメンバーが開発に参加 瀬戸内海産の真鯛を使った加工食品 その名も「S鯛U」を全国へ【岡山】
瀬戸内の魅力を全国に「推す」取り組みです。瀬戸内海産の真鯛を使った加工食品の販売会が岡山市の百貨店で開かれ、開発に参加したアイドルグルӦ…
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ハンドボールリーグH・女子で初優勝の「香川銀行GiraSol kagawa」運営会社が香川銀行の出資で設立 午前は銀行員、午後はプロ選手として活動【香川】
今年（2026年）6月にハンドボールリーグH・女子で初優勝を果たした「香川銀行GiraSol kagawa」を運営する、新しい会社が設立されました。…
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2人が死亡した事故受け「西大寺会陽」のあり方を検討する委員会 専門家や祭りの関係者などに聞き取りへ【岡山】
今年2月に岡山市東区で行われた西大寺会陽で2人が死亡した事故を受け、祭りのあり方を協議する2回目の委員会が開かれました。 【写真を見る】2人が死…
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物価高に厳しい暑さの夏 「盆休み どう過ごしますか」 街で予定を聞いてみました【岡山】
「盆休み」みなさんどう過ごしますか？ もうすぐ盆休みという人も多いのではないでしょうか。物価高の影響などで遠出や長期の旅行を避ける傾向がある…
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夏休みの子どもたちが証券会社で金融について学ぶ 魚釣りゲームで株の仕組みを体感【岡山】
夏休みの子どもたちが、金融について楽しみながら学べるイベントが岡山市北区の証券会社で開かれました。 【写真を見る】夏休みの子どもたちが証券会…
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【続報】新見市の官製談合事件めぐり判明 7件のうち6件が最低制限価格と同じ金額で落札【岡山】
岡山県新見市の公共工事の入札で、市の職員の男が建設工事会社の代表に予定価格を伝えた疑いで逮捕された官製談合事件です。昨年度、この会社が受注し…
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消防ホースの収納箱から真鍮製のノズルを盗んだ疑いで逮捕の男性（66） 嫌疑不十分で不起訴処分に【岡山】
岡山市東区で消防ホースの収納箱から真鍮製のノズルを盗んだとして、今年5月に逮捕されていた66歳の男性について、岡山区検察庁は、きょう（7日…
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【四国新幹線】整備計画への格上げに向けた「ケーススタディ」の調査対象に 国交省が委託業者の公募開始
四国新幹線の実現へ、新たな動きです。基本計画路線から半世紀以上凍結されてきましたが、国が今年度実施する整備計画への格上げに向けた「ケー…
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【気象】7日 瀬戸内地方は夜も晴れ 8日 朝の最低気温は岡山で27度 津山で24度 高松で28度 広く日差しが届くものの 雨の降る所がある見込み
瀬戸内地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れています。7日夜も晴れるでしょう。 8日も広く日差しが届きますが、湿った空気や強い日差しの影響で、雨…
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岡山市営城下駐車場の出口（岡山駅方面）利用停止中 再開時期は未定【岡山】
岡山市北区城下の岡山市営城下駐車場の、岡山駅方面に向けての出口が利用できなくなっています。利用再開の時期は決まっていません。 【写真を見る】…
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工場従業員がイノシシに襲われる 右足ふくらはぎを咬まれイノシシは逃走中 さぬき警察署から北に約900mの場所【香川】
きょう（7日）午前、香川県さぬき市で男性がイノシシに襲われけがをしました。イノシシは現場から逃走しています。 【写真を見る】工場従業員がイノ…
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ファジアーノ岡山がブラジル人MFオベルダン選手獲得 韓国1部の全北現代から完全移籍【岡山】
ファジアーノ岡山は、韓国1部の全北現代モータースから、ブラジル人MFのオベルダン選手が完全移籍で加入すると発表しました。 オ…
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全英女子オープンゴルフで初優勝した桑木志帆選手の活躍をたたえ懸垂幕【岡山】
全英女子オープンゴルフで初優勝した岡山県出身の桑木志帆選手の活躍をたたえて、岡山県庁に懸垂幕が掲げられました。 【写真を見る】全英女子…
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「応援しているという気持ちを届けたい」倉敷市が熊本地震被災地へシャツや下着7,600枚余りなど支援【岡山】
熊本地震で被災した八代市の支援に向けて、倉敷市から衣料品などの物資とともに職員が派遣されました。 【写真を見る】「応援しているという気持ちを…
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新見市の公共工事をめぐる官製談合事件 警察が市役所を捜索 逮捕の2人を送検【岡山】
岡山県新見市の公共工事をめぐる官製談合事件で、警察は、新見市役所を捜索し、逮捕した市の職員ら2人を検察に送りました。 【写真を見る】新見市の…