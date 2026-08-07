2人が死亡した事故受け「西大寺会陽」のあり方を検討する委員会 専門家や祭りの関係者などに聞き取りへ【岡山】

今年2月に岡山市東区で行われた西大寺会陽で2人が死亡した事故を受け、祭りのあり方を協議する2回目の委員会が開かれました。 【写真を見る】2人が死…