Aぇ! group小島健、黒木メイサ主演ドラマでフィリピンの殺し屋役に！全編英語セリフにも初挑戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Aぇ! group・小島健が、Huluオリジナル『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』に出演することが発表された。

■「小島健の新境地だと思っています」（Aぇ! group小島健）

2014年公開の映画『渇き。』の原作となった『果てしなき渇き』や、2022年に映画化された『ヘルドッグス』シリーズなど、話題作を続々と世に送り出してきた人気作家・深町秋生。なかでも、代表作のひとつとして根強い支持を得ているのが、多種多様な文化が共存する東京・上野を舞台にした警察小説『組織犯罪対策課 八神瑛子』シリーズ。同作は2011年刊行の『アウトバーン組織犯罪対策課 八神瑛子』を皮切りに、これまで5作品を発表。累計発行部数50万部を超える大人気シリーズとなっている。

そんな“警察小説の金字塔”を、オンライン動画配信サービスHuluが連続ドラマ化。Huluオリジナル『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』と題し、7月24日から独占配信する。

そしてこのたび、本作の追加キャストとしてAぇ! group・小島健の出演が決定。小島にとって俳優人生初となる殺し屋という役どころで、主人公・八神瑛子（やがみ・えいこ／黒木）と敵対する重要キャラクター・グラニソを演じる。

亡き夫と我が子の復讐に突き進む強き女性刑事・瑛子VS最凶最悪の殺し屋・グラニソ。初共演を果たす黒木と小島のバチバチな“競演”に注目だ。

小島が演じるグラニソは卓越した身体能力を持つフィリピンの殺し屋で、新宿署管轄のエリアを中心に活動する半グレ集団・“東京同盟”のメンバー。組織を裏で操るボスの正体を探る瑛子を殺すよう指令を受けます。瑛子のほか、東京同盟がマニラで違法薬物を製造していた工場の元金庫番で脱走したキタハラという男もターゲットにしているため、キタハラを匿うヤクザ“千波組”とも敵対していく。

瑛子が今は亡き夫と子の復讐に燃える今作は、彼女を中心に警察組織×ヤクザ×半グレ集団たちが繰り広げる本格アクションシーンが見どころのひとつ。主演を務める黒木は約3ヵ月にもおよぶトレーニング期間を経て撮影に臨んだことは既報の通りだが、小島も黒木とともにトレーニングを積み、映像作品で初の本格対人アクションに挑む。今作のために初めて長期間のアクショントレーニングを積んだ小島の所作に注目だ。

また、フィリピンの殺し屋を演じるにあたり、全シーンを通じて英語でのセリフを披露。“フィリピンなまりの英語”を習得するため、トレーナー指導のもとで英会話レッスンも重ねた。英語指導・田中光輔も「フィリピンなまりが入る英語セリフは、すごく特殊なイントネーションになります。英語にあまり触れたことがない人にとっては、通常の発音やニュアンスの違いも区別がつきにくいなかで、小島さんの習得スピードには驚くばかりでした」とお墨付き。なお、小島にとって全編英語での演技は初となり、アクションをはじめとした“初尽くし”で重要キャラクターを担う。アクショントレーニングや英会話レッスンなど、文字通り全身全霊で役つくりに励んだ小島の活躍は見逃せない。

さらに、小島の出演情報解禁とともにグラニソのキャラクタービジュアルも公開となった。ビリヤードに興じながらも常に“殺し屋モード”がにじみ出る不気味さ、そして力強くも冷徹な視線を向けながら静かなる狂気を纏った印象的なビジュアルに。邪魔な人間を何の躊躇もなく殺めていく最凶の殺し屋・グラニソを、小島はどのように演じているのか。本人が「色々な挑戦をさせていただいたこともあって、小島健の新境地だと思っています」と明かす、渾身の殺し屋役に期待が高まる。

■小島健 コメント

■番組情報

Huluオリジナル『八神瑛子 -上野中央署組織犯罪対策課-』

07/24（金）からHuluで独占配信開始＜全5話＞

出演：黒木メイサ、小島健 (Aぇ! group) 他

原作：深町秋生『組織犯罪対策課 八神瑛子』シリーズ（幻冬舎文庫）

(c)HJホールディングス

■関連リンク

作品サイト

https://www.hulu.jp/static/yagamieiko