THE FIRST TIMES
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モナキ「すみなすものは心なりけり」MV公開！RECのギターにはELT・伊藤一朗が参加「私も楽しみながら弾かせていただきました」
【その他の画像・動画等を元記事で観る】 モナキが、7月29日にリリースされた「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のカップリング曲「す…
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乃木坂46川粼桜が『ボム』9月号表紙に登場！裏表紙は6期生の長嶋凛桜
【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46の川崎桜（「崎」は、たつさきが正式表記）が、『ボム』9月号（8月7日発売）表紙に登場。裏表紙は…
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ShowMinorSavage（Aile The Shota、BE:FIRST・MANATO＆SOTA）夏を彩る新曲「Gradation」配信リリース決定
【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BMSGに所属するAile The Shota、MANATO（BE:FIRST）、SOTA（BE:FIRST）の3名によるユニット、ShowMinorSav…
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清水ミチコが矢野顕子になりきって歌唱！「YOU ARE SPECIAL TO ME」のパフォーマンス映像公開
【その他の画像・動画等を元記事で観る】 矢野顕子と親交が深く、長きにわたってリスペクトし、モノマネをしてきた清水ミチコが矢野顕子になりきっ…
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【レポート】ATEEZ、約1年4か月ぶりの日本ファンミーティング開催！「ATINYのおかげで今日はめっちゃ幸せです」（MINGI）
【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ATEEZが8月4・5・6日の3日間、神奈川・Kアリーナ横浜でファンミーティング『2026 ATEEZ FANME…
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ハンブレッダーズがファンの結婚式にサプライズ登場！ウェディングソング「恋の段落」の生演奏に新婦感涙
【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ハンブレッダーズが、アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTube チャンネル『OFF TAKE』…
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深澤辰哉がスタイル抜群の全身黒タイツ姿披露！小顔さも際立つルックに「この格好でもビジュいいの反則」「こんなに美しいアリさんいるの」「ありんこ姿かわいい」
■4人のドアップショットと囲み取材ショットが公開 【写真】深澤辰哉スタイル映える全身黒タイツのアリルック①～② テレビ東京…
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二宮和也が手作り餃子を披露！グラム数まで量って製作する姿に「美しい出来栄え」「プロですか？」「食べてみたい」の声殺到
■3つに分けて制作過程を披露 二宮和也が餃子づくりに奮闘する様子をXに投稿。グラム数を量り、焼いて実食するまでの様子が投稿されている。 【写…
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スピッツ、新曲「見知らぬ糸」リリース！ドラマ『Tシャツが乾くまで』とのSPコラボムービーも公開
【その他の画像・動画等を元記事で観る】 スピッツが、新曲「見知らぬ糸」を8月7日に配信リリースした。 ■第1話のエンドロールに未…
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King Gnu、映像コンテンツが24時間リアルタイムで楽しめるYouTube“ステーション”ページ公開
【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King Gnuが、オフィシャルYouTubeチャンネル内で楽しめるYouTubeの“ステーション（Station）”機能…
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黒のM!LK吉田仁人と白の新浜レオンが並んだ『レコメン』オフショット公開！「梨の差し入れでかすぎる（笑）」「トークおもしろすぎた」「笑いすぎて元気出た」
■互いのCDと梨を手にしたオフショット 【写真】吉田仁人と新浜レオンの『レコメン』オフショット①～② 8月6日放送の文化放送『…
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&TEAM Kが爽やかストライプシャツの美麗姿やハイトーンヘアを公開！「かっこ良すぎて震える」「今日もかわいい」と歓喜の声続々
【写真＆動画】①②&TEAM K、白襟が映えるブルーストライプシャツ姿で『ヒルナンデス！』に出演 ③金髪サラストヘアで凪誠…
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BTS JINのギャップに悶絶！黒ノースリの力強い眼差し＆柔らかな白シャツ姿など3種の表紙カット公開に「語彙力を奪う美しさ」「良すぎ」の声
【写真】①～③BTSジン『ELLE KOREA』デジタルエディション3種類表紙④⑤多彩な表情見せるグラビア【動画】⑥パ…
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King & Prince 最新曲「So Honey」MVダンスバージョンのティザー映像公開！上品で遊び心が詰まった映像の世界観やキャッチーなダンス
【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9月2日にリリースされるKing & Princeの1st EP『So Honey EP』初回限定盤Aに収録される「So Hon…
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8月8日は米米CLUBの日！令和8年8月8日午後8時、40周年ライブより「FANtachy medley」を88年限定公開
【その他の画像・動画等を元記事で観る】 8月8日は米米CLUBの日（日本記念日協会正式認定）。この記念日を祝して、令和8年8月8日午後8時より、2025…
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ONEW、Da-iCE、BALLISTIK BOYZが『Venue101 EXTRA』公開収録第2弾出演アーティストとして発表
【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NHK『Venue101 EXTRA』（9月19日公開収録/東京・NHKホール）第2弾出演アーティストとして、ON…
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MAZZEL、1st写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』第三弾中面先行カット解禁！「幸福」をテーマに、パタヤの海にて撮影
【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MAZZELが、デビュー3周年を記念して8月21日に発売される1st写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL…
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玉置浩二とASKA、奇跡のコラボレーション！ふたりの信念が響き合う壮大なメッセージソング「音銀河」リリース決定
【その他の画像・動画等を元記事で観る】 玉置浩二とASKAのコラボレーション曲「音銀河」が、9月16日にリリースされることが決定した。…
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映画『Michael／マイケル』新スポット映像＆場面写真公開！さらに、劇中使用楽曲27曲も一挙公開
【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本興行収入70億円を突破。大ヒット上映中の映画『Michael／マイケル』（公開中）より、夏休みシー…
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【ライブレポート】『マイナビ 閃光ライオット2026』グランプリは北海道発オルタナバンド・札幌某所
【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局で放送中の10代向け人気番組『SCHOOL OF LOCK!』とソニーミュ…