THE FIRST TIMES

二宮和也が手作り餃子を披露！グラム数まで量って製作する姿に「美しい出来栄え」「プロですか？」「食べてみたい」の声殺到

■3つに分けて制作過程を披露 二宮和也が餃子づくりに奮闘する様子をXに投稿。グラム数を量り、焼いて実食するまでの様子が投稿されている。 【写…