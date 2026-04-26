“腕の長さ”はクラス最長の70ｍ！

建設用クレーンなどを手掛けるタダノ（香川県）は2026年4月20日、新型のオールテレーンクレーン「AC 5.250−2」を発売しました。

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この車両は日・独共同で開発された世界戦略機種で、最大250トンの吊り上げ性能を有します。クレーンの“腕”に相当する「ブーム」部分は、クラス最長となる長さ70mのタイプを採用しており、高所作業へのハイレベルな対応性を実現しています。

また、ブーム先端に装着する補助アームに当たる「ジブ」については、2種類を設定します。標準仕様の「フルオート・ラフィング・ジブ（FLJ）」は、全自動でラフィング（上下）動作が可能なほか、ブームと合わせた最大長は92.8mに及びます。また、オプション装備の「油圧チルトジブ（HOJ）」を追加した仕様では、最大長が112mにも達するとのことです。

エンジンは、世界で最も厳しい排出ガス規制のひとつである欧州の「EU ステージV」に対応した、メルセデス・ベンツ製ユニットを搭載しました。また、このエンジンは「低騒音型建設機械」の指定も取得しています。さらに、クレーン部と走行用のキャリヤ部で、エンジンを共通化するシングルエンジン方式も採用。メンテナンス性の向上も図っています。

加えて、大型クレーン車は公道を走行する際、車両上部の旋回体や、ブームを伸縮させる「起伏シリンダ」を取り外す仕様になっているのが一般的ですが、本モデルでは、これらを付けたまま走行することが可能。現場での組立作業や、搬送準備の時短化に寄与するとしています。

また、作業中にバランスをとる「カウンタウエイト」（重り）は最大80トンまで搭載できますが、これも1個当たりの重さを最大10トンまで分割。現場までの搬送性も改善しました。

車両価格はフルオート・ラフィング・ジブ仕様が4億3000万円（税別）。同モデルに油圧チルトジブを追加した仕様は4億6000万円（同）とのことです。販売目標は年間15台としています。