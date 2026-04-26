糖度が高い西表島のマンゴー

みなさんマンゴーはお好きですか？？ マンゴーはとってもデリケートなフルーツで、温度や日差しにも影響を受けやすいので、国内ではボイラーを使用して栽培されることが一般的。一方亜熱帯に属する八重山諸島の西表島は、温暖な気候が一年中続くので、「無加温ハウス栽培」でマンゴーを育てているんです。

じっくりと樹上で完熟させてから収穫するので糖度が高く、自然な完熟果の芳醇な香りと甘味・酸味のバランスのよい濃厚な味わいが楽しめます。



2026年6月26日（金）〜7月31日（金）の期間、「西表島ホテル」で体験できる「至福のマンゴーモーニング」。収穫が行われる朝の時間帯にマンゴー農園を訪れ、農家から栽培のこだわりやおいしさの秘密を教えてもらいます。さわやかな朝の太陽の光を浴びながらマンゴーの魅力を知る、とってもぜいたくな朝活です。

西表島のマンゴーについて知ったあとは、実際に収穫を体験！ 色や大きさなど、農家だからこそ知るおいしいマンゴーの見分け方を教わり、農家直伝の目利きで選んだお気に入りの一玉をおみやげにできちゃいます。収穫後も成熟が続く追熟型果実なので、旅のおみやげにもぴったり。食べ頃も教えてもらえるので、家に帰ってからも甘く熟すまで楽しみが続きます。



至福のモーニングセットでマンゴーを満喫

ホテルに戻ったあとは、こだわりのマンゴーをたっぷり使った「マンゴーモーニングセット」に舌鼓。マンゴーをふんだんに使った厚切りフレンチトーストや、パルフェサラダなど、さわやかな朝にぴったりのモーニングセットが並びます。さらに農家が厳選した、その日に食べごろを迎えたマンゴーをカットして、新鮮な状態で堪能できます。

栽培されている環境を実際に見て、そのこだわりを知ったからこそ、より一層おいしさを実感できるはず！ マンゴー好きにはたまらない体験で1日を始めましょう。

■西表島ホテル by 星野リゾート「至福のマンゴーモーニング」

住所：沖縄県八重山郡竹富町上原2-2

TEL：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）

期間：2026年6月26日（金）〜7月31日（金）の金〜日曜

時間：6〜8時

料金：1名1万1000円（2名以上参加の場合。1名で参加の場合は1万4300円。）

宿泊は別途、2泊室料2万4000円〜 ※2名1室利用時1名あたり、サービス料込

アクセス：石垣港離島ターミナルより西表島上原港行きフェリーにて約45分、上原港から車で10分

対象：宿泊者限定

予約：宿泊日の2日前16時までに公式サイトから要予約

定員：1組限定（1組4名まで）

●マンゴーの栽培状況や天候状況により、内容が変更や中止になる場合があります。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。