【韓国現地レポ】ソウル・江南で見つけた！守護獣「ヘチ」がモチーフのカフェ「EERO(いろ)」

ヘチをモチーフにしたカフェ「EERO」とは？コンクリートを生かした建物の1階に位置EEROは、ソウルの守護獣・ヘチをモチーフにしたコンセプトカフェ。…