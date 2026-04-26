【ディズニーストア】暑さ対策にピッタリなアイテムが登場！
ディズニーキャラクターと一緒に、これからのおでかけを快適に楽しめるアイテムが登場。暑さ対策にぴったりのアイテムをディズニーストアで順次発売中だ。
＞＞＞暑さ対策にぴったりのアイテムをチェック！（写真17点）
ディズニーストアから、暑い日のおでかけを心地よく楽しめるアイテムが登場。
ラインナップは、 暑さ対策の定番ハンディファンをはじめ、キャラクターモチーフの耳付きフレームがキュートなファッション用グラス、スマートフォンや小物の持ち運びに便利なマルチストラップやマルチポシェットなど、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムが豊富に揃っている。
ハンディファンからは、ミッキーマウスやミニーマウスのアイコンデザインが登場。
首筋や頬に当てて直接冷やせる冷却プレート付きタイプで、右耳部分やリボン部分を開くとミラーとして使える便利な仕様に。キャラクターのアイコン形のカラビナ付きで、持ち運びはもちろん、倒してスタンドとしても使用できる。
また、手持ち・卓上の2WAYで使えるコンパクトタイプのハンディファンからは、ちょこんとおすわりしたドナルドダックに加え、ベイマックスのフェイスやスティッチの手をモチーフにした遊び心あふれるデザインが展開される。
通勤・通学などの外出時は手持ち、学校やオフィスでの使用時は卓上に置くなど、シーンにあわせて使用可能。コンパクトに折りたためるため、シーズンオフの収納にも便利。マルチストラップと組み合わせて使うのもおすすめです。
さらに、パークへのおでかけなど思いきり遊びたい日のお供にぴったりな、ファッション用グラスが登場。ラインナップは、グーフィー、ニック・ワイルド、チップとデールを展開。
UV対策としても活躍するファッショングラスは、レンズ色がそれほど濃くなく、相手と目線を合わせやすいので、友達や家族との会話もスムーズに楽しめる。レンズにはキャラクターとネームロゴをあしらい、見る角度によってさりげなく浮かび上がるのもポイント。それぞれのキャラクターデザインのストラップとあわせて使うのもおすすめだ。
そのほか、 グーフィー、ニック・ワイルド、チップ＆デールのフェイスデザインがキュートなマルチポシェットもご用意。
キャンプやフェス、スポーツ観戦などこれからの暑い日のおでかけシーンも、ディズニーキャラクターと一緒に、快適で楽しく！
（C） Disney
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ディズニーストアから、暑い日のおでかけを心地よく楽しめるアイテムが登場。
ラインナップは、 暑さ対策の定番ハンディファンをはじめ、キャラクターモチーフの耳付きフレームがキュートなファッション用グラス、スマートフォンや小物の持ち運びに便利なマルチストラップやマルチポシェットなど、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムが豊富に揃っている。
首筋や頬に当てて直接冷やせる冷却プレート付きタイプで、右耳部分やリボン部分を開くとミラーとして使える便利な仕様に。キャラクターのアイコン形のカラビナ付きで、持ち運びはもちろん、倒してスタンドとしても使用できる。
また、手持ち・卓上の2WAYで使えるコンパクトタイプのハンディファンからは、ちょこんとおすわりしたドナルドダックに加え、ベイマックスのフェイスやスティッチの手をモチーフにした遊び心あふれるデザインが展開される。
通勤・通学などの外出時は手持ち、学校やオフィスでの使用時は卓上に置くなど、シーンにあわせて使用可能。コンパクトに折りたためるため、シーズンオフの収納にも便利。マルチストラップと組み合わせて使うのもおすすめです。
さらに、パークへのおでかけなど思いきり遊びたい日のお供にぴったりな、ファッション用グラスが登場。ラインナップは、グーフィー、ニック・ワイルド、チップとデールを展開。
UV対策としても活躍するファッショングラスは、レンズ色がそれほど濃くなく、相手と目線を合わせやすいので、友達や家族との会話もスムーズに楽しめる。レンズにはキャラクターとネームロゴをあしらい、見る角度によってさりげなく浮かび上がるのもポイント。それぞれのキャラクターデザインのストラップとあわせて使うのもおすすめだ。
そのほか、 グーフィー、ニック・ワイルド、チップ＆デールのフェイスデザインがキュートなマルチポシェットもご用意。
キャンプやフェス、スポーツ観戦などこれからの暑い日のおでかけシーンも、ディズニーキャラクターと一緒に、快適で楽しく！
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