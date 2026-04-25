THE ALFEE、国内バンドで史上初通算ライブ3000本の快挙達成 72歳の誕生日とダブルアニバーサリー・高見沢俊彦「まだまだしつこいぐらいに」
THE ALFEEが17日、東京ガーデンシアターでライブを開催。国内バンドとして史上初の通算ライブ3000本を達成した。
【画像】本当に72歳!?通算ライブ3000本を達成したTHE ALFEEの高見沢俊彦
この日は3000本達成に加えて高見沢の72歳の誕生日でもあり、チケットの入手が困難の中、約6200人のファンが2つのアニバーサリーを祝おうと駆けつけた。記念して、プロ野球史上初の通算3000安打を達成した張本勲氏からのサプライズメッセージが届き、「THE ALFEE 3000本あっぱれ！」とのコメントとともにメンバーそれぞれに直筆サイン入りのバットが贈呈された。
公演は「HEART OF RAINBOW」で幕を開け、名曲「星空のディスタンス」や最新アルバム「君が生きる意味」の収録曲など全18曲を披露した。
高見沢俊彦は「今夜はライブ3000回の誇りを持って言わせてください。ここまで来れたのは自分たちの力だけでありません。皆さんのおかげなんです。本当に有難う!!これからどこまで行けるかわかりませんが、少なくとも今日より明日、ほんの少しでも良い音を鳴らせるように、まだまだしつこいぐらいにやって行きたいと思います。どうかまだもう少しだけ付き合ってください」とコメントした。
【コンサート本数節目における開催場所】
1本：1974／8／25 山野楽器
100本：1981／1／14 朝日生命ホール
500本：1985／12／1 新潟県民会館
1000本：1991／10／13 和歌山市民会館
1500本：1998／10／29 神奈川県立県民ホール
2000本：2005／11／30 大宮ソニックシティ
2500本：2015／1／31 昭和女子大学人見記念講堂
【画像】本当に72歳!?通算ライブ3000本を達成したTHE ALFEEの高見沢俊彦
この日は3000本達成に加えて高見沢の72歳の誕生日でもあり、チケットの入手が困難の中、約6200人のファンが2つのアニバーサリーを祝おうと駆けつけた。記念して、プロ野球史上初の通算3000安打を達成した張本勲氏からのサプライズメッセージが届き、「THE ALFEE 3000本あっぱれ！」とのコメントとともにメンバーそれぞれに直筆サイン入りのバットが贈呈された。
高見沢俊彦は「今夜はライブ3000回の誇りを持って言わせてください。ここまで来れたのは自分たちの力だけでありません。皆さんのおかげなんです。本当に有難う!!これからどこまで行けるかわかりませんが、少なくとも今日より明日、ほんの少しでも良い音を鳴らせるように、まだまだしつこいぐらいにやって行きたいと思います。どうかまだもう少しだけ付き合ってください」とコメントした。
【コンサート本数節目における開催場所】
1本：1974／8／25 山野楽器
100本：1981／1／14 朝日生命ホール
500本：1985／12／1 新潟県民会館
1000本：1991／10／13 和歌山市民会館
1500本：1998／10／29 神奈川県立県民ホール
2000本：2005／11／30 大宮ソニックシティ
2500本：2015／1／31 昭和女子大学人見記念講堂