来週からゴールデンウイークが始まり、旅行や帰省などで家を空ける人がいると思います。こうしたなか、水道メーターなど思わぬものの盗難が全国で相次いでいます。そこで、今回の#みんなのギモンでは、「突然水が出ない…GWの防犯どうする？」をテーマに解説します。



■水道メーター盗難 逮捕者も「金にかえた」

22日、兵庫県姫路市の県営団地で、水道メーター29個が盗まれているのが見つかりました。

市によりますと、住人から「天井から水漏れがある」と水道メーターの交換業者に連絡があり発覚したということです。盗まれた水道メーターは、いずれも空き部屋の玄関の横に設置されていたもので、被害総額はおよそ16万円にのぼるとみられています。

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静岡県でも、先月から今月にかけて藤枝市や静岡市の団地など、9つの市で盗難が相次いでいて、被害は合わせて635個になっています。

ほかにも、大阪府堺市や、東京都町田市の集合住宅などで30個以上盗難されるなど、全国で被害が相次いでいます。

墨田区では逮捕者も出ています。警視庁によりますと、逮捕された男は「何度も盗んだ」「銅の買い取り店に売り金にかえた」と供述しているということです。

水道メーターは金属部分に銅が使われていて、銅の価格は近年、上昇していることから、売りさばく目的などがあるとみられます。

■対策難しい現状…異常あった場合は

盗難が相次いでいることを受け、東京都水道局は「突然水が出なくなった場合には、水道局お客さまセンターまでご連絡ください。また、不審な行為を見かけた場合には、警察へ通報してください」と呼びかけています。

東京都水道局によりますと、水道メーターは原則2か月に一度水道局がその家で使った水を計量するために使うものです。

メーターボックスに鍵をかけていると、計量の時に住人の立ち会いが必要になり、負担が増えるため推奨していないということで、個人でできる対策は難しいのが現状だといいます。

とにかく、水が出ないなどの異常があった場合は、すぐに連絡するのが大切だということです。

■防犯対策 SNS投稿も…“不在アピール”に注意

そして、来週からゴールデンウイークが始まりますが、旅行や帰省などで出かける時の防犯対策もみていきます。

大手警備会社ALSOKは、ホームページで「今すぐにできる対策」をアドバイスしています。様々なチェックポイントがあり、戸建てもマンションも共通して言えることだといいます。

●通帳と実印を同じ場所に収納しない

●金庫に貴金属などを入れる場合は、金庫自体を床や鉄製プレートなどにしっかり固定させる

●ベランダのゴミ箱など足場となりうるものはなるべく家の中に保管する

●放火防止のために燃えるものは部屋の中に入れる

長期で出かける人は、不在であることが分かるような行為もやめてください。

●出かける期間の新聞や配達物を止めておく

●玄関先の置き配が置かれたままだと家にいないとアピールしているようなものなので注意

●不在であることが分かるようなSNSの投稿はやめる

リアルタイムの投稿や「明日から旅行に行く」など自分の行動が分かってしまうようなものはやめたほうがいいということです。

GPS機能をオンにして投稿し、どこにいるか分かってしまうケースもあるということで注意が必要です。

普段から注意できることとしては、顔を見て挨拶をすることです。泥棒は「顔を覚えられること」「地域ぐるみで見られていること」を意識するため、犯行をしづらくなるといいます。

戸建てだけでなく、アパートやマンションでも、鍵のかかっていない窓や扉からの侵入が多いということで、短時間の外出でもしっかりと戸締まりを行うのが大事だといいます。

■「近所づきあいが良く連帯感のある住宅街」を嫌う？

警察庁は、ホームページに「侵入者が犯行をあきらめた理由」を掲載しています。

中でも「近所の人に声をかけられたり、ジロジロ見られた」という理由が多いということです。

侵入者は「近所づきあいが良く連帯感のある住宅街」を嫌うため、日ごろから近所づきあいを大切にすることが、犯罪に強いまちづくりにつながるといいます。

次に多いのが、以下の理由です。

●ドアや窓に補助錠がついていた

●警備システムがついていた

●犬を飼っていた

●窓に格子がついていた

●防犯カメラがついていた

こういった少しの防犯で侵入者を阻止できるということです。

来週からのゴールデンウイークをきっかけに、家の周りの防犯対策を見直す機会にして安全な休みを迎えたいです。

（4月24日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

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