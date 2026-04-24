「KCON JAPAN 2026」ライブ配信チケット本日（24日）オープン！“サイン入りCD”当たるチャンス

5月8日から10日まで千葉県・幕張メッセで開催される「KCON JAPAN 2026」のライブ配信チケットの販売サイトがオープンした。

ライブ配信では、5月8日から10日までの夜に開催される「M COUNTDOWN STAGE」を、モバイルデバイスやPCからリアルタイムで視聴できる。

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さらに、ライブ配信チケット購入者を対象に、「KCON JAPAN 2026」に出演する人気アーティストのサイン入りCDが抽選で若干名にプレゼントされる。対象アーティストは後日発表される予定だ。

応募期間は4月24日10時から5月10日23時59分まで。「KCON JAPAN 2026」のライブ配信チケットを購入し、応募フォームから申請した人の中から抽選で、出演アーティストいずれかのサイン入りCD（1枚）が当たる。

※5月10日（日）23時59分時点で「KCON JAPAN 2026」ライブ配信チケットの購入履歴があるMnet Smart+アカウントが対象。

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「M COUNTDOWN STAGE」出演アーティスト（予定）は以下の通り。

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【DAY1】5月8日（金）

INI/EVNNE/Hearts2Hearts/KISS OF LIFE/P1Harmony/TWS/ALPHA DRIVE ONE/DXTEEN/PRODUCE 101 JAPAN SHINSEKAI

【DAY2】5月9日（土）

JO1/ALPHA DRIVE ONE/IS:SUE/KickFlip/MODYSSEY/NiziU/CHUEI LI YU＆KANG WOO JIN/8TURN

【DAY3】5月10日（日）

ZEROBASEONE/CORTIS/izna/KIM JAE HWAN/ME:I/&TEAM/GAN（岩田剛典）/hrtz.wav/H//PE Princess

※当日18時30分からの「M COUNTDOWN PRESHOW」は配信対象外。

なお、「KCON JAPAN 2026」の来場チケットは現在一般販売中。購入方法の詳細はローソンチケットの公式サイトで確認できる。