スポーツソウル日本版

BTSメンバーやチェ・ジウとも親交…“暴力団との交友疑惑”で活動休止の韓国タレント、8カ月ぶりにSNS更新

「暴力団との親交説」が浮上し、活動を休止していたチョ・セホが近況を伝えた。新たな番組での復帰を知らせている。【写真】チョ・セホ、暴力団との問…