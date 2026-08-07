スポーツソウル日本版
-
8年交際を実らせ結婚！韓国女性歌手、音楽プロデューサーと明日（8日）ソウルで挙式
歌手LUNCHが、8年間の交際を実らせ結婚する。お相手は、長年ともに音楽を作ってきたプロデューサーだ。【写真】元K-POPアイドル、日本人彼氏からプロ…
-
韓国YGエンタ社屋を襲撃したのは日本人…ゴルフクラブで出入口の一部を破損、警察が経緯を調査へ
YGエンターテインメントの本社が襲撃された。犯人は日本人だったと現地で報じられている。【画像】日本人がYG本社を襲撃した決定的瞬間8月7日、ソウル…
-
ILLIT、新曲『I Got Your Back 』が『It’s Me』とダブルヒット！グローバルチャートで好調
ILLITが、日本の音楽チャートで勢いを見せている。新曲だけでなく、過去のヒット曲にも再び注目が集まっている。【写真】ユナ、東京出没の“休日ショ…
-
「元恋人への会社資金使用」をネタに金銭要求か…韓国タレントの元マネージャー2人、恐喝未遂で起訴
タレントのパク・ナレをめぐる騒動が、新たな局面を迎えた。元マネージャーらが、恐喝未遂などの疑いで起訴された。【関連】元マネに性的行為を見させ…
-
SEVENTEEN・ドギョム×スングァン、世界的eスポーツチームの応援歌を歌唱！KSPO DOMEでステージも
SEVENTEENのドギョムとスングァンが、韓国のeスポーツチーム「T1」とコラボする。K-POPとeスポーツをつなぐ、特別な応援歌が誕生する。【写真】ドギョ…
-
THE BOYZ・ソヌ、HIPHOPレーベルAT AREAと専属契約！ヨンフンに続き新たなスタート
THE BOYZのソヌが、AT AREAと専属契約を締結した。AT AREAは8月7日、韓国メディアOSENに対し「ソヌと専属契約を締結したのは事実だ」と明らかにした。…
-
BTSメンバーやチェ・ジウとも親交…“暴力団との交友疑惑”で活動休止の韓国タレント、8カ月ぶりにSNS更新
「暴力団との親交説」が浮上し、活動を休止していたチョ・セホが近況を伝えた。新たな番組での復帰を知らせている。【写真】チョ・セホ、暴力団との問…
-
MONSTA X、9月にカムバック決定！新ミニAL『The Phase』リリース
MONSTA Xが9月4日にカムバックする。所属事務所STARSHIPエンターテインメントは8月6日、公式SNSを通じてMONSTA Xの新ミニアルバム『The Phase』のカミ…
-
「どの角度から見てもイケメン」&TEAM・JO、肌の質感まで伝わる“超接近SHOT”にファン釘付け！
&TEAMのJO（ジョウ）が、大胆なショットを公開した。JOは8月6日、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】JO、肌の質感まで伝わ…
-
審判に“性接待”か、韓国サッカー協会に致命的な疑惑浮上…事実であれば国際的な制裁の可能性も
韓国サッカー協会に疑惑が浮上した。外国人審判への性接待疑惑だ。【画像】ホン・ミョンボ、国会でW杯敗退を謝罪8月6日、韓国サッカー界の関係者によ…
-
“容姿批判”にまで飛び火…バラエティ番組での態度が炎上した韓国俳優、悪質コメント相次ぐ
俳優チョン・ジュンウォンが、バラエティ番組への出演後、態度をめぐる論争に巻き込まれている。その後、批判は番組での振る舞いにとどまらず、外見に…
-
ENHYPEN、約19万3000人動員した北南米ツアーを海外メディアが絶賛！「キャリアに長く残る公演」
ENHYPENが、北南米で圧倒的な存在感を示した。ワールドツアーで約19万3000人を動員し、海外メディアからも称賛が相次いでいる。【写真】ジョンウォン…
-
THE BOYZ・ヨンフン、演技活動を本格化！『ウ・ヨンウ』女優ら所属の俳優専門事務所と専属契約
THE BOYZのヨンフンが、NAMOO ACTORSと専属契約を締結した。俳優専門事務所と手を組み、本格的な演技活動に乗り出す。【写真】ヨンフン、“理想の彼”…
-
K-POP授賞式初のヨーロッパ進出！『D AWARDS』、2027年1月にパリで開催決定
K-POP授賞式初のヨーロッパ進出が決定した。K-POP授賞式『D AWARDS』が、2027年年1月15日・16日の2日間、フランス・パリのプレニテュード・アリーナで…
-
BLACKPINK、デビュー10周年に“完全体”集結！ファンイベントに4人そろって参加へ
BLACKPINKが、4人そろってデビュー10周年を祝う。一時はロゼの欠席説も浮上したが、完全体での参加が正式に決まった。【写真】BLACKPINK10周年イベン…
-
かつては5人でトイレ1つ…韓国でバズったRESCENE、暮らしが激変！“99坪規模”の新宿舎を初公開
ガールズグループRESCENEが、99坪規模の新たな住まいを初公開する。RESCENEは8月8日、韓国で放送されるMBC『全知的おせっかい視点』に初の単独ゲスト…
-
「この記者さんの住所を買います」少女時代・ヒョヨンがまさかの“公開捜索”…一体何が？
「この記者さんの住所を買います」全身写真は完璧だったのだが…。【写真】ヒョヨンが記者の住所を求める理由少女時代のヒョヨンは8月6日に自身のイン…
-
いじめ疑惑により韓国芸能界から消えた俳優ジス、フィリピンで再起…現地ファンに笑顔
校内暴力疑惑により韓国での活動を中断していた俳優ジスが、フィリピンで再起を果たした。現地ドラマへの出演に続き、イベントに登場して近況を伝えた…
-
BLACKPINK・ロゼ、10周年イベント“不参加説”を否定 所属事務所「無分別な批判は控えて」
BLACKPINK・ロゼの10周年イベント“不参加説”をめぐり、事務所側が公式見解を示した。所属事務所は、憶測に基づく批判を控えるよう呼びかけた。【関…
-
ILLIT、「めざましWANGANフェス」に出演！CUTIE STREETとの“かわいい”コラボや新曲を披露
ILLITが8月4日、東京・豊洲PITで開催された「めざましライブ ILLIT×CUTIE STREET in めざましWANGANフェス」（以下、「めざましWANGANフェス」）に出…