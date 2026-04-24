紺野ぶるま、クロちゃんの“貯金額”サラっと暴露「1億…」
お笑い芸人・紺野ぶるま（39）が、24日までに更新されたYouTube「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。公私ともに仲がいいというお笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃん（49）の貯金額をサラっと暴露した。
【動画】お酒の勢いもあってぶっちゃけ連発…クロちゃんの“貯金額”サラっと暴露した紺野ぶるま
クロちゃんから辛辣なアドバイスを受けながら、それがきっかけで好転したという話の流れで、MCの納言・薄幸（33）が「クロちゃんって後輩思いなんですか？」と質問。紺野は「昔は全く興味がなかったらしいんだけど、49（歳）になって、人に与えたくなったって言ってた（笑）」と、クロちゃんの変化に言及。続けて「（昔は）自分さえよければよかったけど、（今は）貯金も1億6000万円くらいになったし…」とサラっとクロちゃんの“貯金額”を暴露した。
さらにクロちゃんが、プロデュースするアイドルフェス「クロフェス」でどんなにくたくたになろうとも、子どもたちを楽しませていたというエピソードを披露。紺野は「この人本物だ！と思って。バチクソいい人やんって思って。クズだし、優しいし（笑）」と称賛すると、薄も「どの仕事もマジで、一生懸命ですもんね」と共感していた。
【動画】お酒の勢いもあってぶっちゃけ連発…クロちゃんの“貯金額”サラっと暴露した紺野ぶるま
クロちゃんから辛辣なアドバイスを受けながら、それがきっかけで好転したという話の流れで、MCの納言・薄幸（33）が「クロちゃんって後輩思いなんですか？」と質問。紺野は「昔は全く興味がなかったらしいんだけど、49（歳）になって、人に与えたくなったって言ってた（笑）」と、クロちゃんの変化に言及。続けて「（昔は）自分さえよければよかったけど、（今は）貯金も1億6000万円くらいになったし…」とサラっとクロちゃんの“貯金額”を暴露した。
さらにクロちゃんが、プロデュースするアイドルフェス「クロフェス」でどんなにくたくたになろうとも、子どもたちを楽しませていたというエピソードを披露。紺野は「この人本物だ！と思って。バチクソいい人やんって思って。クズだし、優しいし（笑）」と称賛すると、薄も「どの仕事もマジで、一生懸命ですもんね」と共感していた。