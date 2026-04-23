4月21日、元EXILEのメンバーで現在は芸能界を引退している黒木啓司と、実業家でインフルエンサーの宮崎麗果が離婚する方向だと伝えられた。同日に『女性セブンプラス』が報じ、騒然となっている。

約1億5700万円を脱税したとして、法人税法違反などの罪に問われた宮崎。3月中旬に初公判がおこなわれ起訴内容を認めたが、その裏で家庭にも変化が起きていたという。

「記事によると、脱税の事実が発覚したあと、黒木さんは子供を連れてハワイに避難。しかし、帰国すると宮崎さんから突然別れを切り出されたと言います。弁護士を介した話し合いが始まり、現在は子供とも会えない状況のようです」（芸能ジャーナリスト）

騒動後、黒木のInstagramからは、たくさん並んでいた夫婦ショットが削除された。4月になり、この匂わせの “答え” が出てしまったというわけだ。

記事では、黒木の「全て失って、一円も手元に残っていない」という肉声が掲載されており、Xでは《何も残らず終わって少し可哀想》など、黒木に同情する声も多い。前出・芸能ジャーナリストがこう指摘する。

「黒木さんは、この離婚騒動で、会社の代表という立場も退くことになったようです。これまで宮崎さんがプロデュースした商品をPRするなど、夫婦で協力して事業を盛り上げていましたが、黒木さんは家族だけではなく、仕事としての居場所もなくなったことになります」

かつてEXILEメンバーとして煌びやかに輝いていた黒木。幸せな結婚生活は長くは続かず、ここ数カ月で180度人生が一変してしまった。

「2人は2021年12月に結婚。2022年10月末に、黒木さんはEXILEを離れ、芸能界を引退しました。パフォーマーを引退しても事務所に残るメンバーがいるなか、黒木さんはその肩書を手放し、家族との時間を大切にしてきたのです。

しかし、その一方で、宮崎さんとともにどんどんド派手になる私生活を心配するファンがいたことも事実。そうした心配が今回現実のものとなってしまいましたね」（前出・芸能ジャーナリスト）

とはいえ、離婚騒動のきっかけは、宮崎の脱税がきっかけなのは間違いないだろう。なにも悪いことをしていない黒木からしてみれば理不尽きわまりない展開といえる。

実際、黒木は4月にストーリーズを更新し「言いたいことはたくさんある」と意味深投稿をしていた。本誌は、黒木と宮崎に離婚騒動は事実なのか問い合わせしたが、期限までに回答はなかった。

すべてを失った黒木は、いま何を思うのか――。