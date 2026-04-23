果汁が増えて“ブルベリマシマシ”にリニューアル！マクドナルド「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」
マクドナルドの人気キャラクター「グリマス」をイメージしたマックシェイク「グリマスシェイク」が期間限定で登場。
日本上陸以来、発売のたびに盛り上がる『うまかわいい』シェイクが、果汁が増えて“ブルベリマシマシ”に初リニューアルされます☆
マクドナルド「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」
サイズ・価格：Sサイズ 190円(税込)〜／Mサイズ 270円(税込)〜
※セットドリンクとしても選択可能。(Mサイズは＋50円(税込))
販売期間：2026年4月27日（月）〜5月下旬予定
販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前1時00分まで）
販売店舗：全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)
1970年代に登場したは、紫のまんまるボディ、眠たげな表情と太い眉毛がトレードマークの、おっちょこちょいで不器用ながらも親しみやすいキャラクター「グリマス」
そんな「グリマス」の大好きなメニューである「マックシェイク」をもとに誕生したのが、「グリマスシェイク」です。
今回発売される「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」は、「グリマス」を象徴する紫色の見た目が特長のブルーベリーヨーグルト味のシェイク。
クリーミーな口当たりとヨーグルト風味のさっぱりとした味わい、ブルーベリーのフルーティーな甘みが楽しめます。
過去の登場時には、その味わいとビジュアルのインパクトからSNSを中心に話題となり、2回連続で早期販売終了となるなど、多くの方々から人気を博しました。
2026年はその人気を受け、“ブルベリマシマシ”をテーマにリニューアル！
ブルーベリー果汁を従来の1％から2％へ増量し、より自然な果実の甘みとフルーティーさを感じられる味わいへと進化しました。
クリーミーさと爽やかさのバランスはそのままに、満足感のある一杯に仕上げられています。
また、パッケージは「グリマス」を主役に据えたデザインを継承しつつ、2026年はサイズごとに異なるデザインを採用。
細部までこだわったビジュアルにより、「グリマスシェイク」の世界観をより一層楽しめます。
数量限定 新パッケージ
Sサイズ
「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」のパッケージは、「グリマス」を主役に据えたポップでレトロな世界観が特長です。
2026年は初めて、Sサイズと
Mサイズ
Mサイズで異なるデザインを採用し、それぞれ異なる表情やポージングが楽しめる仕様になっています。
思わず集めたくなるビジュアルとともに「グリマス」の魅力を楽しめる一杯です。
Myマクドナルド リワード会員対象キャンペーン「グリマスチャレンジ」
エントリー&応募期間：2026年4月27日（月）0:00〜5月26日（火）23:59
※キャンペーンページは2026年4月27日（月）0:00よりマクドナルド公式アプリ内で公開予定です
賞品：グリマスシェイクオリジナルカップ
キャンペーン参加方法：
1. マクドナルド公式アプリに会員登録、および、Myマクドナルド リワードに参加
2. マクドナルド公式アプリ内のキャンペーンページからエントリーする
3. グリマスシェイクを2杯購入する(1回で2杯、2回で2杯両方可) ※セット・単品両方可
4. 2杯購入後に表示される「今すぐ応募する」ボタンから応募
※店頭での購入時にマクドナルド公式アプリクーポンの利用がない、またはポイント獲得コードの提示がない場合、および、Webブラウザからのモバイルオーダーで購入された場合はキャンペーン対象外となります
※グリマスシェイクはデリバリーサービスでは購入できません
「グリマスシェイク」の販売期間中、Myマクドナルド リワード会員を対象にしたキャンペーンを実施。
エントリー後に「グリマスシェイク」を2杯購入すると、「グリマス」のオリジナルカップが当たる抽選に応募できます。
リニューアルを経て、味わい・ビジュアルの両面で進化した「グリマスシェイク」が2026年も登場。
マクドナルドにて2026年4月27日より期間限定で販売される「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」の紹介でした☆
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