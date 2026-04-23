マクドナルドの人気キャラクター「グリマス」をイメージしたマックシェイク「グリマスシェイク」が期間限定で登場。

日本上陸以来、発売のたびに盛り上がる『うまかわいい』シェイクが、果汁が増えて“ブルベリマシマシ”に初リニューアルされます☆

マクドナルド「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」

サイズ・価格：Sサイズ 190円(税込)〜／Mサイズ 270円(税込)〜

※セットドリンクとしても選択可能。(Mサイズは＋50円(税込))

販売期間：2026年4月27日（月）〜5月下旬予定

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前1時00分まで）

販売店舗：全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

1970年代に登場したは、紫のまんまるボディ、眠たげな表情と太い眉毛がトレードマークの、おっちょこちょいで不器用ながらも親しみやすいキャラクター「グリマス」

そんな「グリマス」の大好きなメニューである「マックシェイク」をもとに誕生したのが、「グリマスシェイク」です。

今回発売される「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」は、「グリマス」を象徴する紫色の見た目が特長のブルーベリーヨーグルト味のシェイク。

クリーミーな口当たりとヨーグルト風味のさっぱりとした味わい、ブルーベリーのフルーティーな甘みが楽しめます。

過去の登場時には、その味わいとビジュアルのインパクトからSNSを中心に話題となり、2回連続で早期販売終了となるなど、多くの方々から人気を博しました。

2026年はその人気を受け、“ブルベリマシマシ”をテーマにリニューアル！

ブルーベリー果汁を従来の1％から2％へ増量し、より自然な果実の甘みとフルーティーさを感じられる味わいへと進化しました。

クリーミーさと爽やかさのバランスはそのままに、満足感のある一杯に仕上げられています。

また、パッケージは「グリマス」を主役に据えたデザインを継承しつつ、2026年はサイズごとに異なるデザインを採用。

細部までこだわったビジュアルにより、「グリマスシェイク」の世界観をより一層楽しめます。

数量限定 新パッケージ

Sサイズ

「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」のパッケージは、「グリマス」を主役に据えたポップでレトロな世界観が特長です。

2026年は初めて、Sサイズと

Mサイズ

Mサイズで異なるデザインを採用し、それぞれ異なる表情やポージングが楽しめる仕様になっています。

思わず集めたくなるビジュアルとともに「グリマス」の魅力を楽しめる一杯です。

Myマクドナルド リワード会員対象キャンペーン「グリマスチャレンジ」

エントリー&応募期間：2026年4月27日（月）0:00〜5月26日（火）23:59

※キャンペーンページは2026年4月27日（月）0:00よりマクドナルド公式アプリ内で公開予定です

賞品：グリマスシェイクオリジナルカップ

キャンペーン参加方法：

1. マクドナルド公式アプリに会員登録、および、Myマクドナルド リワードに参加

2. マクドナルド公式アプリ内のキャンペーンページからエントリーする

3. グリマスシェイクを2杯購入する(1回で2杯、2回で2杯両方可) ※セット・単品両方可

4. 2杯購入後に表示される「今すぐ応募する」ボタンから応募

※店頭での購入時にマクドナルド公式アプリクーポンの利用がない、またはポイント獲得コードの提示がない場合、および、Webブラウザからのモバイルオーダーで購入された場合はキャンペーン対象外となります

※グリマスシェイクはデリバリーサービスでは購入できません

「グリマスシェイク」の販売期間中、Myマクドナルド リワード会員を対象にしたキャンペーンを実施。

エントリー後に「グリマスシェイク」を2杯購入すると、「グリマス」のオリジナルカップが当たる抽選に応募できます。

リニューアルを経て、味わい・ビジュアルの両面で進化した「グリマスシェイク」が2026年も登場。

マクドナルドにて2026年4月27日より期間限定で販売される「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」の紹介でした☆

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