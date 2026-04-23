俳優の新田純一（62）が主演する舞台「愚かなる者達へのレクイエム」が、東京・築地本願寺ブディストホールで29日に開幕する。

新田は社内不倫を楽しんでいる課長役で、妻を演じるのは女優の白石まるみ（63）。新田と白石は中森明菜、小泉今日子ら人気アイドル大豊作の年にデビューした「花の82年組」の同期。同年代のアイドルが中心となり24年に結成された合唱団「ネオ☆スターズ」での共演がきっかけで、「今回の出演のお話をいただいたのは、まるみさんからなんです」と新田は経緯を語った。

今作の作・演出を務める是枝正彦氏から白石のもとへ出演依頼があり、相手役となる主人公のキャスティングについても相談を受けた。合唱の練習で月に何度か顔を合わせていた新田の顔が頭に浮かび「声をかけてみようと思った」。是枝氏の舞台に出演した経験がある新田は、台本を読んで「凄く面白い話だし、まして奥さん役がまるみちゃんだったら面白いなって」と出演を快諾。10代で出会い、気心が知れた同期との初共演が実現した。

テンポ良くたたみかけるセリフが特徴的な作品で、キャストとしては些細なミスが命取りになるというが、白石は「セリフが飛んじゃってもフォローできるだろうっていう安心感がある。しゃべらなくても目で会話できる。絶大的な安心感がある」と新田への大きな信頼を口にした。

新田は約10年ぶりの舞台出演。「大事なポジションを与えられた。我々によって舞台が締まるか締まらないか、面白かったか面白くなかったか左右する」と座長としてさらに気合を入れた。稽古では「新田君が歌ったり踊ったりすると、若い女の子たちみんなが目がハートになる」と白石が大絶賛するほどキャラクターを魅力的に磨き上げた。チケットの売れ行きも好調といい、新田は「久しぶりの舞台だから見に来てくれる人もたくさんいる。まだまだ稽古はあるけど、相当頑張んなくちゃ」と意気込んでいる。

稽古を重ねていく中で、互いの新たな一面も見えてきた。新田のSNSをチェックするようになったという白石は「新田くん、奥さんの作った料理をおいしそうに食べていたりするんですよ。めちゃめちゃ夫婦仲が良いなあと思ってニンマリしています」と笑顔。「舞台でも夫婦感が良い感じで出るといいなと思います」と向き合っている。新田は「まるみちゃんは台本を細かいところまでチェックしている。“これ辻褄が合わない”というように確認するのが凄いなと思う。お芝居って、違和感があるとやりづらくなる。そういう意味で本当に勉強家」と称えた。

隠しているつもりがバレバレの不倫の行方や中年男の惑いを、歌やダンスを交えてコメディータッチに描く作品。新田は「ラフな感じで楽しみに来てほしい」。白石も「笑う劇って書いて笑劇のミュージカル。私自身も凄く楽しいし、楽しみ。見てくださる方も楽しんでいただけたらうれしいです」と呼び掛けた。公演は同所で5月2日まで。