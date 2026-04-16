中町兄妹、お互いへの“手作りお花見弁当”公開「品数多い」「真似しやすそう」
【モデルプレス＝2026/04/16】兄の中町JPと妹の中町綾による兄妹YouTuber・中町兄妹が14日、YouTubeチャンネルを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】兄弟YouTuber「品数多い」手作りお花見3段弁当
中町兄妹は「兄妹でお互い手作り弁当作って交換したらレベルが違い過ぎ」と題した動画を公開。お花見に向けてそれぞれがおかずを用意し、弁当を完成させるまでの様子が公開された。JPは、ボリューム満点の3段弁当を披露。1段目にはシュウマイとブロッコリー、2段目には卵焼きとツナコーンサラダとちくわチーズ、さらに3段目にはスパムとしそチーズ豚巻きといったおかずがぎっしりと弁当箱に詰められている。
一方、綾は「お母さんの懐かしい味でお弁当を作っていこうと思います」と、木の素材の弁当箱を用意。「何度も中町兄妹の動画でも中町綾チャンネルでも出てるんですけど、お肉ご飯っていうのがおふくろの味なんです」と明かし、細かく刻んだにんじんとひき肉を炒め、そこに砂糖と醤油を加えて水分がなくなるまで煮詰め、それをご飯のうえにたっぷりと乗せた、中町家で愛されている「お肉ご飯」をメインに据えた。さらに、おかずには卵焼き、ほうれん草とベーコン炒め、生姜焼き、冷凍グラタンなどを添え、彩り豊かな弁当を完成させた。
この投稿にファンからは「お花見にぴったり」「家庭の味素敵」「真似しやすそう」「品数多い」「食べてみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】兄弟YouTuber「品数多い」手作りお花見3段弁当
◆中町兄妹、手作りのお花見弁当披露
中町兄妹は「兄妹でお互い手作り弁当作って交換したらレベルが違い過ぎ」と題した動画を公開。お花見に向けてそれぞれがおかずを用意し、弁当を完成させるまでの様子が公開された。JPは、ボリューム満点の3段弁当を披露。1段目にはシュウマイとブロッコリー、2段目には卵焼きとツナコーンサラダとちくわチーズ、さらに3段目にはスパムとしそチーズ豚巻きといったおかずがぎっしりと弁当箱に詰められている。
◆中町兄妹の投稿に反響
この投稿にファンからは「お花見にぴったり」「家庭の味素敵」「真似しやすそう」「品数多い」「食べてみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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