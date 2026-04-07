活動再開の広末涼子、1年1カ月ぶりにインスタ更新！ 最新ショット＆“無言の投稿”に反響集まる
俳優の広末涼子さんは4月7日、自身のInstagramを更新。約1年ぶりとなる近影を公開しました。
【写真】広末涼子の復帰ショット
広末さんは、2025年4月に高速道路での交通事故や騒動を受け、同年5月から双極性感情障害および甲状腺機能亢進症の治療のため活動を休止。約1年間の休業期間を経て、2026年4月1日に公式Webサイトを通じ、一連の出来事を謝罪した上で芸能活動の再開を発表しました。
(文:五六七 八千代)
【写真】広末涼子の復帰ショット
白いジャケット姿で静かにほほ笑む姿広末さんは白いジャケットを羽織り、うつむきながら笑顔を浮かべたソロショットを公開。写真だけを掲載した“無言の投稿”ですが、記事執筆時点で6300件を超える“いいね！”が寄せられています。
広末さんは、2025年4月に高速道路での交通事故や騒動を受け、同年5月から双極性感情障害および甲状腺機能亢進症の治療のため活動を休止。約1年間の休業期間を経て、2026年4月1日に公式Webサイトを通じ、一連の出来事を謝罪した上で芸能活動の再開を発表しました。
活動休止前の投稿は2025年3月30日活動休止前、最後となった2025年3月30日の投稿では、「Megaport Festival」で鮮やかな赤いフリルドレスをまとい、笑顔を見せるステージショットを披露していました。今後はどのような投稿が見られるのか楽しみですね。
(文:五六七 八千代)