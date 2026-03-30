日本テレビは３０日、都内の同局で定例社長会見を行った。２４年１月から２５年１１月まで芸能活動を休止していたダウンタウン・松本人志が１日に放送された同局系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」で流れた高須クリニックのＣＭにまさかの登場を果たしたことを受け、同番組への復帰を聞かれた担当者は「現段階で決まっていることはございません」と答えた。

柴田岳副社長は「（ＣＭ放送の）反響という意味だと視聴者の方からは『どうして流れているのか』という声もあれば、『久々に顔が見れて良かった』という声もある。玉石混合さまざまです」と明かした。さらに、「ＣＭのキャスティングは原則としてスポンサーさんがキャスティングをされるので、基本はそれを尊重したい。今回は高須クリニックさんから『松本さんが復帰をしたＣＭを流したい』というご要望を承りまして、念のため事務所さんには確認をしました。確認をした上で裁判等も集結しているいう事実確認をさせていただいて、ＣＭ放送を拒絶するほどではないと放送判断を致しました」とした。

ＣＭを巡っては、高須克弥院長はＸで「まっちゃんは存在するだけで笑いの世界に連れて行ってくれる天才です。ガキの使いに戻ってほしいです。かっちゃんのＣＭの２弾を出していいですか？皆さんの感想を聞きたいです」と投稿していた。