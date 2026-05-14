日本テレビ系の朝の情報番組『DayDay.』が、「放送予定」と伝えていた取材内容を直前で全カットし、批判を浴びている。「発端となったのは、ポケモンカードゲーム（ポケカ）の転売問題を追及しているXアカウント『くま』さんへの取材でした。番組スタッフは5月11日、ベトナム・中国系の組織的転売グループ『ベトチャイ』について、《詳細を伺いたく》とDMで依頼しました。くまさんは『転売撲滅につながるなら』という思いから