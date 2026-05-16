新築マンションの顧客への引き渡しに遅れが生じる懸念が出ている。中東情勢の悪化が原油由来の建築資材の供給不安につながっているためだ。三菱地所子会社などマンションのデベロッパーが契約者らに状況の通知を始めた。三菱地所傘下の三菱地所レジデンスは、4月中旬以降の新築マンションの契約者や購入を申し込む人に、引き渡しの遅延や、資材や設備機器のメーカーを変更する可能性があることを伝えている。三井不動産レジ