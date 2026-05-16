甘党ならだれもが一度は抱く「ホイップクリームやパンケーキを無限に食べてみたい……」という願望。全国展開しているブッフェレストランの「ニラックスブッフェ」にて、「パンケーキ＆ホイップクリーム」が好きなだけ楽しめる特別コースが新登場しました。5月18日から6月17日までの期間限定です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■コースは追加料金なしアレンジも自由自在今回登場した「無限パンケーキ