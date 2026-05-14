テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。スタジオジブリの新社長が18歳の頃からの友人と明かした。佐久間氏は「18からの友達がジブリの社長になる未来とかあんだなー」とつづったもの。この日スタジオジブリは公式サイトを更新。代表取締役社長の福田博之氏(64)が、6月22日開催予定の株主総会終結をもって退任することを発表。後任の代表取締役社長には、現取締役で、日本テレビコ