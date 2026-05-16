【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪 3ー1 大阪ブルテオン（5月15日・男子CS決勝）【映像】リベロも思わず顔を背ける…西田有志の弾丸スパイク大阪ブルテオンのキャプテン・西田有志が、規格外の弾丸スパイクを叩き込んだ。相手リベロも思わず顔を背ける豪快な一打に、ファンたちも「気持ち良すぎる」と興奮している。大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）ファイナルの第1戦が行われ、レギュラーシーズン2位の大