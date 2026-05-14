スタジオジブリは14日に公式サイトを更新。代表取締役社長の福田博之氏(64)が、6月22日開催予定の株主総会終結をもって退任することを発表した。後任の代表取締役社長には、現取締役で、日本テレビコンテンツ戦略本部事業局ゼネラルスペシャリストの依田謙一氏(51)が6月22日付で就任する。公式サイトを通じ「弊社代表取締役社長の福田博之は6月22日開催予定の株主総会終結をもって代表取締役社長を退任することとなりました。