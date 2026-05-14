5月11日、バラエティ番組『世界まる見え! テレビ特捜部』（日本テレビ系、以下『世界まる見え』）で、12歳の少女の「児童婚」について紹介された。しかし、この企画を放送する際の演出に疑問を持たれている。紹介されたのは、イランに古くから残る風習に立ち向かう14歳の男の子・アミールくんに密着したもの。「37歳の男性の妻が他界し、3歳の息子が残されたことで、男性は亡くなった妻の双子の妹のどちらかを後妻にしたいと言