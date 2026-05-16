アニメ『ねずみくんのチョッキ』よりこの記事の画像を見るカラフルな枠の中にちょこんと小さく佇む赤いチョッキのねずみくん--。主人公のねずみくんが、大好きなねみちゃんや愉快な動物たちといっしょに過ごす日常は、いつでも笑いや驚きでいっぱい。「ねずみくんの絵本」シリーズは、1974年からのべ44冊が刊行され、三世代にわたって愛され続けるロングセラーだ。そんな本作がこの春、TVアニメとなって登場。絵本の世界観をみ