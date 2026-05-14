お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄（50）がMCを務めるトーク番組「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜午後6時）を製作・放送するTOKYO MXは14日、日刊スポーツの取材に「本番組につきましては、現在のところ、通常通りの放送を予定しております」とコメントした。同番組は16日に、アイドルで大食いタレントのもえのあずき（38）をゲストに招いた最新回の第106回の放送を予定している。高橋は、お笑い芸人中山功太（45）が