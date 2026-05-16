滋賀県警彦根署は5月15日、建造物侵入と窃盗（出店荒し）の疑いで、彦根市に住むブラジル国籍の男（37）を逮捕しました。 PCサーバーをレジスターと勘違いして持ち去ったとみられています。 ■薬局のドアを石で割り… 逮捕されたのは、彦根市に住むブラジル国籍の無職、デ・メロ・ヤエモリ・アレシャンドレ・フェリペ容疑者（37）です。 彦根警察署によると、フェリペ容疑者は4月3日午後9時ごろから翌4日午