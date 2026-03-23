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鉄道系YouTube「a0とnonkyuruの駅攻略」が解説。電化区間なのに気動車が代走？JR琴平駅の特殊な電力事情の仕組み

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【そこまでする！？】電力不足になってまで○○を乗入れさせる駅【電化してるが気動車代走…簡易電化の琴平駅その特徴と努力に迫る】■駅攻略」と題した動画を公開している。香川県の観光地「こんぴらさん」の玄関口であるJR琴平駅で、電化区間にもかかわらず「電力不足で電車が走れない」という珍しい事態が起きる背景を解説している。



近代化産業遺産や登録有形文化財にも指定される歴史ある琴平駅。この駅では、寝台特急「サンライズ瀬戸」が延長運転で乗り入れる際に、特殊な事態が発生するという。285系7両編成の「サンライズ瀬戸」は運行に多大な電力を必要とするため、琴平駅の電力供給能力では、他の電車を同時に動かすことができなくなってしまうのだ。



この電力不足を解消するため、JR四国は驚くべき方法で対応している。それは、本来であれば電車で運行される一部の列車を、架線からの電力を必要としない「気動車」で代走させるというものだ。これにより、「サンライズ瀬戸」の運行に必要な電力を確保している。



そもそも、琴平駅までの電化は「簡易電化」と呼ばれる低コストな方式で、架線も「直接ちょう架式」という最も簡素なものが採用されている。この方式は安価である一方、高速走行には適さず、集電の安定性も低いため、電車の最高速度は時速85kmに制限される。皮肉なことに、架線と関係なく走れる気動車はこの区間を最高速度120kmで走行可能であり、電車より気動車の方が速いという逆転現象も起きている。



「電化区間なのに電車が走れない」という珍しい光景は、人気列車である「サンライズ瀬戸」を観光地・琴平へ乗り入れさせるための、電力供給の限界とそれを乗り越えようとする鉄道会社の知恵と努力から生まれたものであった。