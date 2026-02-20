「フォトデー」で撮影された大谷の写真が話題

ドジャースは19日（日本時間20日）、米アリゾナ州グレンデールで行われているスプリングトレーニング中に「フォトデー」を行った。球MLB公式X（旧ツイッター）が大谷翔平投手の2枚の写真を公開すると、ファンの視線は“ある部位”に向いた。

MLB公式Xは「ショウヘイ・オオタニのドジャースでの3シーズン目に突入」とし、投手バージョンと打者バージョンの2枚の写真をポストした。バットを持った大谷は凛々しい表情でカメラを向き、投手版ではグラブを左手にはめ、右手でボールを宙に投げている。

「ただただカッコいい！」「いつもより凛々しく見える」「今年も楽しみ」「ヴィジュええやん」などイケメンぶりが話題になるなか、ファンが気になったのは髪型だった。

キャンプイン前の自主トレ期間中から、大谷の髪の毛が長くなっているのでは、とSNS上では話題になっていた。今回のフォトデーで捉えられた写真からはその様子が確認でき、髪の毛がキャップからはみ出ていることがわかる。「髪の長い大谷翔平が大好き」「今年は襟足が見える写真」「めっちゃ見えるけどどうしたんだろ笑」「個人的には髪の毛が気になる」「髪伸びて漫画の主人公ぽい ちょっと髪ハネてる」などと反応が寄せられた。

大谷は開幕から二刀流でフル稼働する予定だが、オープン戦とワールド・ベースボール・クラシックでは打者1本での出場が見込まれている。（Full-Count編集部）