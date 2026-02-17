「マックポーク」5年ぶり復活 500円セットに仲間入り【マクドナルド】
日本マクドナルドは2月25日から、税込500円で提供している“500円セット”に「マックポーク」を追加し、ラインアップを3種類に拡充する。
500円セットは、「ハンバーガー」や「マックチキン」といったバーガーに、選べるサイドメニュー1品とドリンクMサイズを組み合わせたセット。手頃な価格とボリューム感から支持を集めている。
今回、復活を望む声が多かった「マックポーク」がレギュラー販売に加わり、「ハンバーガー」「マックチキン」と合わせて、ビーフ・チキン・ポークの3種類から選べるようになる。
【画像(4点)を見る】マクドナルド 500円セット「マックチキン セット」「ハンバーガー セット」
◆マックポーク
香ばしく焼き上げたポークパティに、レタスとガーリックペッパーソースを合わせたバーガー。単品は税込230円〜。
ソースにはブラックペッパー、レッドペッパー、グリーンチリの3種のスパイスを使用。さらに、すりおろし・焙煎・粒と3種類の製法によるガーリックを組み合わせ、コクとうまみを引き出している。■500円セット ラインアップ
〈1〉ハンバーガー セット(税込500円)
〈2〉マックチキン セット(税込500円)
〈3〉マックポーク セット(税込500円)
【画像】マクドナルド 500円セット「マックチキン セット」「ハンバーガー セット」など■選べるサイドとドリンク
500円セットのサイドメニューは、次の4種類から選択可能。
・マックフライポテト（Mサイズ）
・チキンマックナゲット（5ピース）
・サイドサラダ
・えだまめコーン
ドリンクはMサイズの各種ドリンクのほか、以下も選べる。
・マックシェイク（Sサイズ）
・ミニッツメイド オレンジ（Sサイズ）
・ミニッツメイド アップル
・ミルク
500円セットの販売時間は、毎日午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）。一部店舗、デリバリーでは販売しない。