「マックポーク」5年ぶり復活　500円セットに仲間入り【マクドナルド】

日本マクドナルドは2月25日から、税込500円で提供している“500円セット”に「マックポーク」を追加し、ラインアップを3種類に拡充する。

500円セットは、「ハンバーガー」や「マックチキン」といったバーガーに、選べるサイドメニュー1品とドリンクMサイズを組み合わせたセット。手頃な価格とボリューム感から支持を集めている。

今回、復活を望む声が多かった「マックポーク」がレギュラー販売に加わり、「ハンバーガー」「マックチキン」と合わせて、ビーフ・チキン・ポークの3種類から選べるようになる。

【画像(4点)を見る】マクドナルド 500円セット「マックチキン セット」「ハンバーガー セット」

◆マックポーク

香ばしく焼き上げたポークパティに、レタスとガーリックペッパーソースを合わせたバーガー。単品は税込230円〜。

ソースにはブラックペッパー、レッドペッパー、グリーンチリの3種のスパイスを使用。さらに、すりおろし・焙煎・粒と3種類の製法によるガーリックを組み合わせ、コクとうまみを引き出している。

■500円セット ラインアップ

〈1〉ハンバーガー セット(税込500円)

〈2〉マックチキン セット(税込500円)

〈3〉マックポーク セット(税込500円)

【画像】マクドナルド 500円セット「マックチキン セット」「ハンバーガー セット」など

■選べるサイドとドリンク

500円セットのサイドメニューは、次の4種類から選択可能。

・マックフライポテト（Mサイズ）

・チキンマックナゲット（5ピース）

・サイドサラダ

・えだまめコーン

ドリンクはMサイズの各種ドリンクのほか、以下も選べる。

・マックシェイク（Sサイズ）

・ミニッツメイド オレンジ（Sサイズ）

・ミニッツメイド アップル

・ミルク

500円セットの販売時間は、毎日午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）。一部店舗、デリバリーでは販売しない。