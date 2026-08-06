伊藤園、「お〜いお茶」に日本茶GIマーク 表示製品で受理第1号、9月から展開

伊藤園は8月6日、「日本茶」のGI(地理的表示)マークを表示した「お〜いお茶」の飲料製品を、9月21日から全国で順次展開すると発表した。日本茶業中央…