食品産業新聞社
-
食べ歩きできる揚げたての練り物を販売する「ねり伝はなれ」&ホットドッグ専門店「GABU DOGS」を大須にオープン【かね貞】
魚肉ねりものメーカーのかね貞は、創業の地･名古屋市大須商店街へ約95年ぶりに出店する。名古屋にゆかりの深い「まるはちの日」にあたる2026年8月8日…
-
キユーピー、埼玉・深谷の複合型施設をリニューアル 五感で体験できる“サラダのシンボリックな拠点”へ
キユーピーは、埼玉県深谷市の複合型施設「深谷テラス ヤサイな仲間たちファーム」をリニューアルし、「深谷テラス キユーピーとヤサイな仲間たち サ…
-
9,000店舗以上対象の“ウルトラ半額祭”、最大1,500円分のクーポン配布 「超ゴイゴイヤスー夏祭」開催【出前館】
デリバリーサービス「出前館」は8月7日から、夏のキャンペーン「超ゴイゴイヤスー夏祭」を開始した。全国9,000店舗以上の対象メニューを50%引きで販売…
-
シャトレーゼ「マッケンチーズブレッド」発売、マカロニ×チーズソースのアメリカの定番家庭料理を惣菜パンに
シャトレーゼは、アメリカの家庭料理「マッケンチーズ」を味わえる惣菜パン「マッケンチーズブレッド」を、全国のシャトレーゼおよびYATSUDOKI（国内8…
-
【サンマルクカフェ】夏の福袋第2弾 2,500円相当分のチケットと「ミニオンズ」コラボグッズをセット、2,500円・3,000円の2種
サンマルクカフェは8月10日午前10時から、夏の福袋第2弾として、2,500円相当分のスペシャルチケットと映画『ミニオンズ&モンスターズ』とのコラボ…
-
3万食限定･約20cmの大判サイズ「真あじの大判あじフライ」を販売【大戸屋】
大戸屋は、2026年8月7日から、全国の大戸屋ごはん処で、済州島海域で獲れた「真あじの大判あじフライ」を3万食限定で販売する。【「真あじの大判あじ…
-
【BOSS×ポケモン30周年 第2弾】「ボス 歴戦の微糖」を新発売「歴戦のボスGジャン」などが当たるキャンペーンも
サントリービバレッジ&フードは、サントリーコーヒー「BOSS」と「ポケモン30周年」のタイアップを記念し、「ボス 歴戦の微糖」を9月1日に新発売す…
-
クリスピー・クリーム・ドーナツ「ハリー・ポッター」コラボ、日本では初開催 “組分け帽子ドーナツ”など限定6商品発売
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（KKDJ）は8月21日から、人気作品「ハリー・ポッター」とのコラボレーションを実施し、限定ドーナツ5種類と…
-
令和8年8月8日限定『パンチョの日メガMAX』開催 通常より“3倍お得”、麺量888g「メガMAX盛り」も登場
ナポリタン専門店「スパゲッティーのパンチョ」は8月8日、通常の“3倍お得”になる「パンチョの日メガMAX」を全店で開催する。同チェーンでは、毎月8…
-
ウェルネスフードアワード最優秀賞に「馬刺しモモスライス」、「熊本の皆さんにとって少しでも励みになるような一つの証に」(千興ファーム･菅社長)
ウェルネス産業の発展とウェルネスフード普及を目指す、第9回「ウェルネスフードアワード 2026」の最終審査･授賞式が5日、東京都江東区の東京ビッグサ…
-
【キユーピー】「コールスロー&ブロッコリースロー」セット2種発売 「DEAN & DELUCA」のホーローコンテナー付き、爽快・旨辛の2タイプ
キユーピーは8月6日、2種類の「コールスロー&ブロッコリースロー」セットを公式食品ECサイト「Qummy(キユーミー)」で発売した。「爽快」と「旨辛…
-
大豆ミート「ソミート」、おにぎりの具材として海外でも引き合い-染野屋
〈7月20日からパリの「おむすび権米衛」で「Tofu Gang」発売〉染野屋では、豆腐だけでなく、大豆ミートの「SoMeat」(ソミート)も展開している。国内の…
-
「爽やかレモンもこ」「かじるレモンチーズケーキ」爽やかなレモンスイーツ2品を発売【セブン‐イレブン】
セブン‐イレブンは、季節限定のレモンスイーツ2品「爽やかレモンもこ」「かじるレモンチーズケーキ」を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。…
-
伊藤園、「お〜いお茶」に日本茶GIマーク 表示製品で受理第1号、9月から展開
伊藤園は8月6日、「日本茶」のGI(地理的表示)マークを表示した「お〜いお茶」の飲料製品を、9月21日から全国で順次展開すると発表した。日本茶業中央…
-
すき家、「Sukiシェイク マスカット」発売 マスカット･オブ･アレキサンドリア果汁使用の夏限定フレーバー
すき家は8月4日、「Sukiシェイク マスカット」を発売した。「Sukiシェイク」は、単品でも楽しめるドリンクシリーズ。定番の「Sukiシェイク バニラ」「…
-
富士そば、完売していた「冷凍生そば」を再販決定 / 関東風の濃口醤油つゆ付で、東京以外でも富士そばの味が楽しめる
東京都内を中心にそばチェーン「名代 富士そば」を展開するダイタン商事は、公式通販サイトにて「冷凍生そば10食入り(つゆ付)」を8月5日から再販した…
-
アサヒ飲料「green cola」、年間販売目標を4倍の200万箱に 累計60万箱突破
アサヒ飲料は8月6日、「green cola(グリーンコーラ)」の年内販売目標を、当初計画の50万箱から4倍の200万箱に上方修正したと発表した。5月からの1都3…
-
ローソン「からあげクン」50億食突破 40周年で達成、2個増量キャンペーンも実施中
ローソンのオリジナルホットスナック「からあげクン」は、2026年8月5日、シリーズ累計販売数が50億食（約50億90万食）を突破した。また、8月4日から8…
-
木曽路、肉1.5倍の好評企画「キソジナイト」を追加開催 水・日曜夜限定でしゃぶしゃぶ・すきやきが増量
木曽路は、しゃぶしゃぶ・日本料理「木曽路」の開業60周年記念企画第2弾として実施した「キソジナイト」を、好評につき2026年8月16日から9月30日まで…
-
くら寿司×「ミニオンズ」初コラボ、限定メニュー・先着30万人グッズ配布・「ビッくらポン！」景品を展開
回転寿司チェーン「くら寿司」は8月7日から、映画『ミニオンズ＆モンスターズ』の公開を記念した「ミニオンズ」とのコラボキャンペーンを全国の店舗で…