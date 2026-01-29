「カリフォルニアポスト」のディラン・ヘルナンデス記者が佐々木朗希投手（24）がドジャース最大の謎だと書いている。

ドジャースは、ほとんどの点で自分たちの戦力を把握していて、多くの選手について、今季どの程度の結果が見込めるか、ある程度予測できる。ただし、一人だけ例外がいて、それが佐々木だという。

2025年は浮き沈みの激しいルーキーイヤーだった。そこでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表には合流せず、キャンプに専念する。「先発5番手、あるいは6番手になるためのあらゆるチャンスを与える」とデーブ・ロバーツ監督。佐々木は、ドジャースのブルペン事情もありポストシーズンはクローザーで起用。4試合で3セーブ、防御率0.84という圧巻の成績だった。

ただ、ロバーツ監督はリリーフとしての成功が先発としても通用するには、調整が必要だと釘を刺す。「私に言わせれば、彼には第3の球種が必要だ。左に曲がるボールが必要になる」。一部のスカウトや関係者は、佐々木の投球フォームそのものが、新たな球種習得を難しくしているのではないかと疑問視している。しかし、ロバーツは問題は身体的というより精神的なものだと見ている。「若い選手にとって、自分のやり方で大きな成功を収めてきた場合、そのやり方を手放し、まだ必要だと突きつけられていないことに対して心を開くのは、いつだって難しい」。ロバーツは、佐々木との関係においてバランスを意識しているという。

謙虚に他者の意見を受け入れる姿勢は持ってほしいが、9回に打者をにらみつけるあの大胆不敵さは失ってほしくない。果たして佐々木はロバーツ監督の期待に応え、先発投手として成功できるのか。