【明治安田J1百年構想リーグ】セレッソ大阪 3−2 V・ファーレン長崎（5月9日／YANMAR HANASAKA STADIUM）【映像】微妙なハンド判定のシーンV・ファーレン長崎のDF照山颯人が、痛恨のハンド。この日2度目となるPK献上に、SNS上では様々な声が上がっている。長崎は5月9日、明治安田J1百年構想リーグ第16節でセレッソ大阪と対戦。照山は3バックの右としてスタメン出場した。すると2ー2の同点で迎えた81分、照山はボックス内でMF