現地５月９日に開催されたプレミアリーグ第36節で、日本代表MF三笘薫が所属するブライトンがホームでウォルバーハンプトンと対戦。３−０で快勝した。この試合の後半にアクシデントが発生する。三笘が左サイドを抜け出そうとしたところで、左足の太もも裏を抑えて倒れ込んでしまったのだ。ピッチで治療を受けたものの、プレー続行は不可能となり、途中交代を余儀なくされた。 日本中が騒然とするなか、北中米ワールドカ