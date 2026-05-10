阪神は１０日に同球団所属のイーストン・ルーカス投手（２９）が「腰部の疲労骨折」と診断されたと発表された。数か月単位の長期離脱は避けられない見通しで、今後は兵庫・尼崎市内のファーム施設で復帰を目指しながらリハビリメニューを続けていくことになる。今季から虎に新加入した助っ人左腕は、開幕ローテの一角として一軍先発陣入りを果たしたが、計３試合に登板し０勝２敗、防御率５・５２。十分な成績を残せなかったこ