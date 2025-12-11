『ポケポケ』新パック「紅蓮ブレイズ」17日登場 収録カード9枚発表！メガリザードンYex、メガフシギバナex、メガカメックスex
スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）の新たな拡張パック「紅蓮ブレイズ」が、17日に登場することが発表された。あわせて収録カードの一部が公開となった。
【画像】強すぎ！メガリザードン＆カメックス＆フシギバナ…新パック収録カード
「紅蓮ブレイズ」は、メガリザードンYを筆頭に、メガフシギバナやメガカメックスなど、メガシンカしたすがたのポケモンを新たに収録。「研究所」をテーマにしたイラストも多く登場する本テーマ拡張パックとなっている。
2024年10月より配信がスタートした『Pokemon Trading Card Game Pocket』は、ポケモンカードのコレクションをテーマにしたアプリゲーム。拡張パックを開封し、お気に入りのカードを見つけてコレクションすることが基本的な遊び方となり、バトルもでき、スマートフォンで気軽に遊ぶために紙版のポケモンカードからルールが変更されている。また、全世界累計1億ダウンロードを突破している。
■「紅蓮ブレイズ」収録カードの一部
メガフシギバナex [◆◆◆◆]
メガリザードンYex [◆◆◆◆]
メガカメックスex [◆◆◆◆]
ヒトカゲ [◆]
メタモン [◆◆]
ユニラン [◆]
ヤブクロン [★]
シトロン [◆◆]
そうじゅくエキス [◆◆]
