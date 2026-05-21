〈大阪・関西万博で使われた『EVモーターズ・ジャパン』製の万博バスが、まさかの運命を辿ろうとしている。問題を追及し続ける自動車生活ジャーナリスト・加藤久美子氏が最新事情に迫る〉大阪・森之宮のバス墓場からついに移動開始「EVバスの墓場」がいよいよ姿を消すことになりそうだ。昨年12月中旬から、大阪・森之宮の大阪メトロ所有地に大阪・関西万博で使われたEVバスが大量に置かれていた。万博会場内で「e Mover」として使