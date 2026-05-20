森保一監督が５月15日、北中米ワールドカップの日本代表メンバー26人を発表した。日本サッカーを長く深く取材しているブラジル人記者、チアゴ・ボンテンポ氏は「今回のメンバーには80%くらい満足している」という。満足できない20％はどの部分か。ボンテンポ氏は「今回の選考で私があまり好きできない部分は、佐藤龍之介と佐野航大が外れた点だ」と切り出し、次のように語った。「彼らと塩貝健人と後藤啓介は、将来の日本代表