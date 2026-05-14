石川県は、輪島市にある能登空港をリニューアルし、愛称を「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」とすると発表しました。ポケモンの名を冠した空港は世界で初めてだということです。開港は7月7日の予定で、2029年9月30日までのおよそ3年間の期間限定としています。石川県が公表したイメージによりますと、2階の吹き抜け部分には空港の象徴としてピカチュウと飛行機のバルーンが浮かび、空港全体で111種類の「ひこうタイプ」ポケモ