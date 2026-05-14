石川県は、輪島市にある能登空港をリニューアルし、愛称を「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」とすると発表しました。ポケモンの名を冠した空港は世界で初めてだということです。開港は7月7日の予定で、2029年9月30日までのおよそ3年間の期間限定としています。石川県が公表したイメージによりますと、2階の吹き抜け部分には空港の象徴としてピカチュウ飛行機のバルーンが浮かび、空港全体で111種類の「ひこうタイプ」ポケモ