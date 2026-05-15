株式会社オーバーラップは15日、1996年から2026年までの『ポケットモンスター』シリーズに登場する、1025匹のポケモンを掲載した書籍『ポケモン公式ぜんこく図鑑 1996-2026』を、8月7日に発売することを発表した。【画像】2027年発売『ポケモン』完全新作に登場する相棒3匹のビジュアル■1025匹のポケモンを完全網羅同書は、1996年のシリーズ誕生から2026年までの30年間で登場した、1025匹全てのポケモンを完全収録した一冊。