【ポケモンデザインラベル】 6月中旬 発売予定 価格：216円～ サントリービバレッジ＆フードは、「ポケモン」とのタイアップ企画第2弾として各飲料のオリジナルパッケージデザインボトル全18種を6月中旬より発売する。価格は216円より。 「ポケモン」30周年を記念しサントリーとのコラボが実施中で、発表済みのキャンペーンに続いて、コラ